壽司郎6片鮭魚只要80元！浮誇「鮭山島第2彈」開箱 接力鮭魚之亂
壽司郎接力「鮭魚之亂」又有新作，今（6）日開吃「滿腹回饋祭」，主打放大美食新菜，竟然全新回歸浮誇「鮭山島第2彈」，《NOWnews今日新聞》搶先為大家開箱實測，放滿鮭魚腹及炙烤鮭魚肚兩種類鮭魚共6片，搭配鮭魚卵堆成山，只要80元超划算，不是鮭魚控也忍不住搶著吃。
記者蕭涵云/台北報導
壽司郎去年9月首次推出「鮭山島」，在飯上層層疊疊好幾片厚實鮭魚，最頂端再放上鮭魚卵，一次吃下ㄧ整座鮭魚山，掀起饕客話題。今年9月6日再次回歸，還推出「鮭山島第2彈」全新造型。
全新壽司郎「滿腹回饋祭」，主打放大美食新菜，好多食材堆高高，除了「豐盛甜蝦」、「豐盛長鰭鮪」，還有還有「飛魚卵海螺」、「雙倍玉米沙拉軍艦」都很有視覺效果；還有少見的「玻璃蝦拌麵」、「酥炸有明海帶頭芝蝦」新菜，最便宜2貫40元起的價格頗有競爭力，期間限定至9月24日。
其中最吸引人的，當然是浮誇「鮭山島第2彈」，一次使用鮭魚腹及炙烤鮭魚肚，兩種類鮭魚來堆疊，而且裡面竟然還藏有鮭魚泥，最後一樣在山頂放上鮭魚卵，誠意滿滿食材超澎湃，光看6片鮭魚只要80元，就很值得多吃兩盤。
另外，藏壽司聯名「蠟筆小新」公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款扭蛋，可以蒐集到9月26日。而9月12日將在桃園八德開設第一間藏壽司「八德興豐路店」，開幕完成指定任務可享「整單9折」優惠，秋季新品開吃「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、昆布漬鰈魚」；還悄悄推出「特選巨大鮮蝦」，1貫40元超划算。