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壽司郎6片鮭魚只要80元！浮誇「鮭山島第2彈」開箱　接力鮭魚之亂

▲壽司郎接力「鮭魚之亂」又有新作，今開吃「滿腹回饋祭」回歸浮誇「鮭山島第2彈」，《NOWnews今日新聞》開箱實測，放滿6片鮭魚腹及炙烤鮭魚肚，搭配鮭魚卵堆成山，只要80元超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎接力「鮭魚之亂」又有新作，今開吃「滿腹回饋祭」回歸浮誇「鮭山島第2彈」，《NOWnews今日新聞》開箱實測，放滿6片鮭魚腹及炙烤鮭魚肚，搭配鮭魚卵堆成山，只要80元超划算。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

壽司郎接力「鮭魚之亂」又有新作，今（6）日開吃「滿腹回饋祭」，主打放大美食新菜，竟然全新回歸浮誇「鮭山島第2彈」，《NOWnews今日新聞》搶先為大家開箱實測，放滿鮭魚腹及炙烤鮭魚肚兩種類鮭魚共6片，搭配鮭魚卵堆成山，只要80元超划算，不是鮭魚控也忍不住搶著吃。

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壽司郎去年9月首次推出「鮭山島」，在飯上層層疊疊好幾片厚實鮭魚，最頂端再放上鮭魚卵，一次吃下ㄧ整座鮭魚山，掀起饕客話題。今年9月6日再次回歸，還推出「鮭山島第2彈」全新造型。

▲壽司郎今回歸開賣「鮭山島第2彈」，6片鮭魚＋鮭魚卵竟然只要80元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎今回歸開賣「鮭山島第2彈」，6片鮭魚＋鮭魚卵竟然只要80元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鮭山島120元，僅限內用。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎2022年首次開賣的「鮭山島」還要120元。（圖／壽司郎提供）
全新壽司郎「滿腹回饋祭」，主打放大美食新菜，好多食材堆高高，除了「豐盛甜蝦」、「豐盛長鰭鮪」，還有還有「飛魚卵海螺」、「雙倍玉米沙拉軍艦」都很有視覺效果；還有少見的「玻璃蝦拌麵」、「酥炸有明海帶頭芝蝦」新菜，最便宜2貫40元起的價格頗有競爭力，期間限定至9月24日。

▲《NOWnews今日新聞》記者實際拿出10元硬幣，幫大家比對這次的「鮭山島第2彈」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者實際拿出10元硬幣，幫大家比對這次的「鮭山島第2彈」。（圖／記者蕭涵云攝）
其中最吸引人的，當然是浮誇「鮭山島第2彈」，一次使用鮭魚腹及炙烤鮭魚肚，兩種類鮭魚來堆疊，而且裡面竟然還藏有鮭魚泥，最後一樣在山頂放上鮭魚卵，誠意滿滿食材超澎湃，光看6片鮭魚只要80元，就很值得多吃兩盤。

▲壽司郎「鮭山島第2彈」，放滿兩種類鮭魚腹及炙烤鮭魚肚共6片，再搭配鮭魚卵堆成山，只要80元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「鮭山島第2彈」，放滿兩種類鮭魚腹及炙烤鮭魚肚共6片，再搭配鮭魚卵堆成山，只要80元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「滿腹回饋祭」今開吃至9月24日。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「滿腹回饋祭」今開吃至9月24日。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，藏壽司聯名「蠟筆小新」公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款扭蛋，可以蒐集到9月26日。而9月12日將在桃園八德開設第一間藏壽司「八德興豐路店」，開幕完成指定任務可享「整單9折」優惠，秋季新品開吃「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、昆布漬鰈魚」；還悄悄推出「特選巨大鮮蝦」，1貫40元超划算。

▲藏壽司9月12日開幕桃園「八德興豐路店」，完成指定任務可享「整單9折」優惠，開吃秋季新品。爭鮮x阿辰師也推聯名6款歐式風味新菜。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司9月12日開幕桃園「八德興豐路店」，完成指定任務可享「整單9折」優惠，開吃秋季新品。（圖／藏壽司提供）

壽司郎再掀鮭魚之亂！浮誇「鮭山島」回歸　藏壽司巨大鮮蝦1貫40

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