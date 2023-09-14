當場虧郭台銘把民調弄這麼低 賴佩霞喊話：先去跟競爭對手喝咖啡
鴻海創辦人郭台銘今（14）日於北市張榮發基金會，召開記者會宣布副手為女藝人、作家，並曾出演知名影集人選之人造浪者的賴佩霞。賴致詞時除當面呼籲郭「去跟競爭對手喝咖啡」，她還調侃郭明明善良、聰明、能幹，怎麼把自己民調弄這麼低？
記者翁子竣／台北報導
郭台銘副手人選保密到家，終於選在今舉行記者會公布副手人選為賴佩霞。賴致詞時當場向郭台銘建議，「你已經不是鴻海董事長，請你先跟以前那些競爭對手喝喝咖啡吧」，請那些海外事業企業家回台灣，一起擬定對的政策吸引台商回台投資，同時也讓那些在海外打拚的台商，相信政府會成為堅定後盾，也請郭台銘爭取好的國際項目來台。
賴佩霞說，希望郭台銘用50年經商成功經驗，幫助台灣年輕人立足台灣、放眼天下，她開玩笑說「看來你奶茶要多喝好幾杯」。賴佩霞也表示，自從接到郭的邀請，她真的很難想像，「怎會有人如此不討喜？明明善良、聰明、能幹、有實力又有錢，怎麼會把自己弄成民調這麼低？」
賴佩霞強調，她的專長是溝通協調，除了演戲，過去30年她都在讀書，拿了博士，過去也在哈佛甘迺迪學院學習，這些專業她未來都可以貢獻，首先會做內部、媒體與在野黨溝通，最重要的則是跟全國民眾溝通。