郭台銘有追劇！副手賴佩霞「月真當選」：《人選之人》第2季開播
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，副手人選極受外界矚目，郭台銘今（14）日於張榮發基金會宣布副手，將與藝人、作家賴佩霞搭檔，而賴佩霞正是《人選之人—造浪者》中、飾演公正黨總統候選人的「林月真」，消息一出引起熱烈討論，眾人忍不住讚嘆戲如人生，沒想到《人選之人》第2季竟以「真人秀」開播。
記者黃韻文／綜合報導
在郭台銘宣布獨立參選後，副手人選亦是成敗關鍵角色，郭台銘日前稱副手需具備4條件：能力比他強、女性、互補性、減少政治色彩。從台灣女神林志玲到前高雄市長夫人李佳芬都被傳過一輪，而曾被討論是人選之一的台大財金系教授陳嫦芬，今（14）日也同步出席記者會現場，讓外界更好奇。
不過郭台銘今上午8時30分致詞表示，鄭重邀請賴佩霞擔任副手。曾是台灣女歌手、作家、雜誌發行人的賴佩霞，也是女性運動提倡者，追求身心靈和平的工作者。
無獨有偶，賴佩霞正是在知名Netflix戲劇《人選之人—造浪者》中，負責飾演「總統候選人」的林月真，在劇中，她是公正黨主席、私下支持廢除死刑，由於角色設定與現實太相近，讓許多觀眾一時無法出戲，立刻引起網路熱烈討論：「第二季改以真人秀的形式開播」、「賴佩霞的外型跟說話比他還像來選總統」、「哪邊是演的？已經快分不清楚了」。
讓外界跌破眼鏡的神組合，成功營造網路聲浪，成為真正「造浪者」，網友讚嘆精彩、戲如人生，「合理懷疑是不是在拍紀錄片，所以乾脆找專業演員」，也有人開玩笑，建議民進黨總統候選人賴清德，可以找謝盈萱當副手。郭台銘這次找來賴佩霞合作，未來兩人勢必話題不斷，「等很久郭侯配、郭柯配，結果沒想到最後是郭賴配，台銘你太狠了！」