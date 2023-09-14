「只掏1萬4」爽拿全新iPhone 15 Pro Max！舊機換新折抵價一次看

郭台銘有追劇！副手賴佩霞「月真當選」：《人選之人》第2季開播

▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞，也是《人選之人—造浪者》裡，飾演民眾黨總統候選人的「林月真」。（圖／Netflix）
▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞，也是《人選之人—造浪者》裡，飾演民眾黨總統候選人的「林月真」。（圖／Netflix）

記者黃韻文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，副手人選極受外界矚目，郭台銘今（14）日於張榮發基金會宣布副手，將與藝人、作家賴佩霞搭檔，而賴佩霞正是《人選之人—造浪者》中、飾演公正黨總統候選人的「林月真」，消息一出引起熱烈討論，眾人忍不住讚嘆戲如人生，沒想到《人選之人》第2季竟以「真人秀」開播。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在郭台銘宣布獨立參選後，副手人選亦是成敗關鍵角色，郭台銘日前稱副手需具備4條件：能力比他強、女性、互補性、減少政治色彩。從台灣女神林志玲到前高雄市長夫人李佳芬都被傳過一輪，而曾被討論是人選之一的台大財金系教授陳嫦芬，今（14）日也同步出席記者會現場，讓外界更好奇。

不過郭台銘今上午8時30分致詞表示，鄭重邀請賴佩霞擔任副手。曾是台灣女歌手、作家、雜誌發行人的賴佩霞，也是女性運動提倡者，追求身心靈和平的工作者。

▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞
▲郭台銘正式宣布副手人選是賴佩霞。（圖／NOWnews攝影中心）
無獨有偶，賴佩霞正是在知名Netflix戲劇《人選之人—造浪者》中，負責飾演「總統候選人」的林月真，在劇中，她是公正黨主席、私下支持廢除死刑，由於角色設定與現實太相近，讓許多觀眾一時無法出戲，立刻引起網路熱烈討論：「第二季改以真人秀的形式開播」、「賴佩霞的外型跟說話比他還像來選總統」、「哪邊是演的？已經快分不清楚了」。

▲ 林月真在出席活動時，遇到抗議團體。翻攝人選之人粉絲專頁
▲賴佩霞在《人選之人—造浪者》 飾演「林月真」。（圖／人選之人粉絲專頁）
讓外界跌破眼鏡的神組合，成功營造網路聲浪，成為真正「造浪者」，網友讚嘆精彩、戲如人生，「合理懷疑是不是在拍紀錄片，所以乾脆找專業演員」，也有人開玩笑，建議民進黨總統候選人賴清德，可以找謝盈萱當副手。郭台銘這次找來賴佩霞合作，未來兩人勢必話題不斷，「等很久郭侯配、郭柯配，結果沒想到最後是郭賴配，台銘你太狠了！」

《人選之人》中的謝盈萱和賴佩霞分別是幕僚與主席的關係。（圖／翻攝自FB／人選之人—造浪者 Wave Makers）
▲網友打趣建議，賴清德可以找謝盈萱當副手，因為劇中兩人是幕僚與主席的關係。（圖／人選之人—造浪者 Wave Makers）

郭台銘副手演活人選之人　黃揚明驚呼有創意「果然人生如戲」

人物／《人選之人》林月真參選了！賴佩霞成郭台銘副手造浪成真

正式出爐！郭台銘宣布副手是藝人賴佩霞　組「郭賴配」衝擊2024

直播／中選會開放總統連署！郭台銘召開記者會　正式揭曉副手人選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞