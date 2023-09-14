賴佩霞任郭台銘副手！她是隋棠的「模範婆婆」　公開3個婆媳守則

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她曾在著作《轉念的力量》發表會上，分享自己的婚姻觀、家庭觀，也提到自己與媳婦隋棠的相處模式，笑稱兩人「就像朋友一樣」。《媽媽經》報導賴佩霞的3個婆媳守則。
一、「公婆絕不跟第二代住」長輩照顧好自己最重要
談到自己與公婆的關係，賴佩霞表示，自己的公婆絕對不跟第二代一起住，本身跟婆婆的關係也沒有什麼問題，老公謝志鴻也補充：「爸媽把自己都照顧得很好，房子自己買，看護自己找，每次出門也一定都是父親付錢。」恰到好處的距離與自由。
二、婆媳間別對彼此有過高期待
賴佩霞表示，許多媳婦對婆婆會有一定的期待，婆婆對媳婦也一樣，但兩人本身就來自不同的家庭，有不同的習慣，本來就很容易產生摩擦，因此，賴佩霞說：「當我了解她有多辛苦，很多事情我懂，彼此就不用多說。」
其實任何關係都是一樣的，互相理解對方的難處，體貼對方有不容易的時候，不把自己的想法與期待套用在對方身上，摩擦次數就更有機會減少，婆媳之間也能更像朋友般相處。
三、不要插手孫子女的教養
因為自己的公婆都把自己照顧的很好，賴佩霞與老公可以放心去做自己的事，這樣的相處模式也影響到賴佩霞自己，她說：「父母親應該要放手，只要把身教做好，不應該用自己思維去想應該如何。」
某次與隋棠一起出席活動時，賴佩霞曾經被問到，自己會怎麼「管教」隋棠生的3個孩子，賴佩霞則說：「教他們？他們應該要教我怎麼當奶奶！」認為孩子現在的年紀，跟他們一起玩才是更重要的，對於下一代的教養方式，屬於非常開明的。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》
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