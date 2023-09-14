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賴佩霞任郭台銘副手！她是隋棠的「模範婆婆」　公開3個婆媳守則

▲賴佩霞出任郭台銘副手，她也是隋棠的「模範婆婆」。左起為謝沛恩、隋棠、賴佩霞同框替鐘錶品牌站台。（圖／NOWnew資料照）
▲賴佩霞出任郭台銘副手，她也是隋棠的「模範婆婆」。左起為謝沛恩、隋棠、賴佩霞同框替鐘錶品牌站台。（圖／NOWnew資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

60歲資深藝人賴佩霞今（14）聲明「我接受郭台銘先生的邀請，搭檔參選中華民國第16任總統、副總統」。賴佩霞2000年與謝志鴻再婚，原育有兩個女兒又多了繼子Tony，當初Tony和隋棠也是賴佩霞牽線，成為一家人。賴佩霞被封是「模範婆婆」，她和隋棠相處就像朋友，分享3個婆媳守則，不同住、不高期待、不插手教養。

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賴佩霞她學歷超狂，是暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導。賴佩霞16歲開始在餐廳自彈自唱表演，18歲正式成為歌手出道，進入演藝界，陸續出過6張專輯，也演出《徵婚啟事》、《人選之人-造浪者》等劇，近年將重心轉往心理，成為華人圈最有影響力的情商導師。

▲賴佩霞（左）被封是「模範婆婆」，她和隋棠（中）相處就像朋友，分享3個婆媳守則，不同住、不高期待、不插手教養。圖右為賴佩霞女兒謝沛恩。（圖／NOWnew資料照）
▲賴佩霞（左）被封是「模範婆婆」，她和隋棠（中）相處就像朋友，分享3個婆媳守則，不同住、不高期待、不插手教養。圖右為賴佩霞女兒謝沛恩。（圖／NOWnew資料照）
她曾在著作《轉念的力量》發表會上，分享自己的婚姻觀、家庭觀，也提到自己與媳婦隋棠的相處模式，笑稱兩人「就像朋友一樣」。《媽媽經》報導賴佩霞的3個婆媳守則。

一、「公婆絕不跟第二代住」長輩照顧好自己最重要

談到自己與公婆的關係，賴佩霞表示，自己的公婆絕對不跟第二代一起住，本身跟婆婆的關係也沒有什麼問題，老公謝志鴻也補充：「爸媽把自己都照顧得很好，房子自己買，看護自己找，每次出門也一定都是父親付錢。」恰到好處的距離與自由。

二、婆媳間別對彼此有過高期待
 
賴佩霞表示，許多媳婦對婆婆會有一定的期待，婆婆對媳婦也一樣，但兩人本身就來自不同的家庭，有不同的習慣，本來就很容易產生摩擦，因此，賴佩霞說：「當我了解她有多辛苦，很多事情我懂，彼此就不用多說。」

其實任何關係都是一樣的，互相理解對方的難處，體貼對方有不容易的時候，不把自己的想法與期待套用在對方身上，摩擦次數就更有機會減少，婆媳之間也能更像朋友般相處。

▲賴佩霞（右）分享婆媳相處之道，不要插手孫子女的教養。（圖／全民大劇團提供）
▲賴佩霞（右）分享婆媳相處之道，不要插手孫子女的教養。（圖／全民大劇團提供）
三、不要插手孫子女的教養
 
因為自己的公婆都把自己照顧的很好，賴佩霞與老公可以放心去做自己的事，這樣的相處模式也影響到賴佩霞自己，她說：「父母親應該要放手，只要把身教做好，不應該用自己思維去想應該如何。」

某次與隋棠一起出席活動時，賴佩霞曾經被問到，自己會怎麼「管教」隋棠生的3個孩子，賴佩霞則說：「教他們？他們應該要教我怎麼當奶奶！」認為孩子現在的年紀，跟他們一起玩才是更重要的，對於下一代的教養方式，屬於非常開明的。

▲賴佩霞小檔案。（圖／社群中心製）
▲賴佩霞小檔案。（圖／社群中心製）
賴佩霞小檔案

生日：1963年6月8日（60歲）

學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班

職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授

兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）

代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》

經歷：1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
          1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
　　  1990年研習身心靈教育
          2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
　　   2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》

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