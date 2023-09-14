賴佩霞成郭台銘副手！「超狂學經歷」曝光 這本暢銷書竟是她寫的
郭台銘今（14）日在張榮發基金會舉辦記者會，正式宣布賴佩霞擔任副手。許多年輕人對「賴佩霞」這3字或許有些陌生，但一看到臉立刻驚呼，這不就是《人選之人—造浪者》裡的「林月真」，不僅如此，賴佩霞除了藝人歌手身份，同時還是作家、心靈講師，人氣暢銷書《我想跟你好好說話》正是她的著作。在成為郭台銘副手後，維基百科第一時間也火速更新，賴佩霞超狂學經歷全曝光。
記者黃韻文／綜合報導
根據維基百科資料指出，現年60歲的賴佩霞是雙子座（1963年6月8日），生於台灣台北市，身份是台灣女歌手與女藝人，現為雜誌發行人、作家、心靈講師。就讀暨南大學國際關係學院博士班，2020年6月取得暨南大學法學博士。
畢業於復興美工的賴佩霞，16歲開始在餐廳自彈自唱表演，18歲正式成為歌手出道，進入演藝界。1984年發行個人第一張專輯唱片《冷凍我愛》；1989年，隨更生團契入監輔導。1989年，接受心理治療及專業諮商訓練。1990年，研習身心靈教育。2010年，翻譯作品《失落的幸福經典：影響千萬人的生命法則》出版。
賴佩霞展開了作家、出版人之路，2011年，她成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人；2012年，出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》。而2020年在博客來、誠品霸榜許久的暢銷書《我想跟你好好說話：賴佩霞的六堂「非暴力溝通」入門課》，正是出自她手，至今仍是博客來人際關係書籍排行中的第1名。