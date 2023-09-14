找賴佩霞當副手衝擊2024 郭台銘高喊：他就是我的天選之人
鴻海創辦人郭台銘今（14）日召開記者會，宣布2024總統搭檔參選副手是女藝人賴佩霞。由於賴佩霞曾出演過影集《人選之人造浪者》中的林月真角色，而林月真又被視為以總統蔡英文身影；對此，郭台銘稍早受訪被問，找賴佩霞是看到蔡英文身影？他直言，他沒有去臆測，並強調賴「就是我的天選之人，中華民國的天選之人。」
記者翁子竣／台北報導
賴佩霞出任郭台銘副手，引起各界一片驚呼聲浪。郭台銘今受訪表示，一個亦師亦的人告訴他，要看《人選之人造浪者》這部影片，因此他才認識了賴佩霞，他也看過賴的書，有共同的朋友，但真的認識賴，則是在拍這影片後。
郭台銘強調，從影片中可看到，賴佩霞是一個屹立不搖、不折不撓的人，這都深深吸引他，「至於他像哪一位總統，這我沒有去臆測」，只有從扮演角色中看到，賴佩霞寫很多有關心靈的書，第一次兩人在談時，賴告訴他要快樂，及怎樣去做對自己、朋友與家人的溝通，因此學到了很多。
郭台銘直言，很高興選對一個夥伴，從頭到尾僅跟賴佩霞溝通，「我認為他就是我的天選之人，中華民國的天選之人，對吧？」，不管在野或主流民意大溝通，大家都會繼續溝通，若台灣2300萬人覺得他們的團隊可繼續走下去，沒有政治包袱可打破常規，沒有黨意只有民意，任何事情都可能發生。