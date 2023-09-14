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《人選之人》再爆紅！賴佩霞超神5大金句　搭郭台銘拼劇外勝選

▲賴佩霞在《人選之人》中的角色飾演林月真，其經典台詞非常多，也講中台灣政治許多現況。（圖/人選之人臉書）
▲賴佩霞在《人選之人》中的角色飾演林月真，其經典台詞非常多，也講中台灣政治許多現況。（圖/人選之人臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

鴻海董事長郭台銘今（14）日召開記者會，公布最神秘的「副手人選」，就是資深藝人賴佩霞，而她同時也是今年政治幕僚職劇《人選之人》當中，飾演總統候選人的「林月真」！如今在劇中勝選，在劇外將搭配郭台銘力拼勝選，《NOWnews》也特別整理賴佩霞飾演的「林月真」在劇中的5大金句，過去也被觀眾大讚「道破台灣政治現況」！

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一、因為大部分的選民都不理性，但這不是貶低，而是現實，憑什麼你做得好，人家就要投票給你，你也不敢保證，對手一定做得比你差，選民沒有義務一定要選你啊，就算你做的再好也一樣，這就是民主社會。有人只選民和黨，有人只選公正黨，還有人只選長得好看的，民主社會，這一切都是可以的，我們就是要接受。

二、請等待這個社會追上你們的那一天，我會為了這個目標前進。

▲賴佩霞在《人選之人》中的角色林月真，臉書被上萬人湧入朝聖，連郭台銘也來了。（圖／人選之人—造浪者臉書）
▲賴佩霞在《人選之人》中的角色林月真經典台詞相當多，很多都道盡台灣政治現況。（圖／人選之人—造浪者臉書）
三、就算總統也不能因為個人的喜好或立場，要去改變制度，你們認為民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？好不容易台灣走過戒嚴、走過威權體制，所以政府在行使公權力的時候要更加謹慎，人民的生命非常寶貴，要很嚴肅地看待。

四、你們知不知道女性政務官的比例，不到一成，這代表以台灣目前的政治環境來看，我們離所謂的「性別平權」還有一大段距離，身為女性在這樣陽剛的政治環境裡面，是不是特別困難，就是因為困難，我們更不能退縮，更要努力堅持。

▲賴佩霞稱會跟郭台銘一起參選到底。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲賴佩霞稱會跟郭台銘一起參選到底。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
五、所以你們也承認這就是性騷擾事件嘛，同仁被欺負，黨內不處理，會讓年輕人心寒，如果我們要執政的話，就要讓大家願意在一個安全的環境來工作，這種老舊的潛規則，只是在告訴我們這樣子的女性，不適合在這裡工作。

對於這次決定參選，林月真也表示「相信朋友看我站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，會認為自己幹嘛去淌這個渾水，我給自己的答案是是『沒辦法』，我心裡有個聲音是君子有成人之美，只要我認定是對的，而我也幫得上忙，我就會全力以赴，絕不放手。」

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲藝人賴佩霞搭配郭台銘參選2024總統。（圖／NOWnews社群中心製）

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