台農蛋品說實話傷害黨挨罰？高雄KK政線批：衛生局擺明要他閉嘴
台農進口蛋日期標示錯誤一事發酵，高雄KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁今（14）日指出，台農蛋品涂萬財昨天爆料道歉影片是農業部要他講的，今天高市衛生局馬上以未於一天內完成意見陳述、有「拒絕規避」事實為由，對他開罰30萬，擺明就是要他閉嘴、乖乖配合。
記者鄭婷襄／高雄報導
KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁痛批，衛生局「超不可思議」的一天高效開罰，根本不像依法行政，反而像是黑道老大的小弟，替農業部老大出手教訓講實話的台農蛋品老闆。最惡質的是，一天內先罰三十萬，然後說標示不實案可能從重處罰最高400萬元，這根本是赤裸裸的威脅，擺明就是要他閉嘴、接下來乖乖配合。
鳳山區立委參選人鍾易仲指出，食品安全衛生管理法47條為罰則，第11款內容為：「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存。」條文講的規避或拒絕的行為是「查核、檢驗、查扣或封存」，其中並沒有規定「意見陳述」也要罰。由此可知，衛生局對台農蛋品開罰根本是「欲加之罪」，是在雞蛋縫裡找罰則，動機惡劣，行徑可惡。
李眉蓁表示，台農蛋品出面幫農委會揹黑鍋，一講實話就被中央農業部、地方衛生局聯手打壓，綠道治國真的比黑道治國還可怕。標示不實的責任到底在超不可思議的超思公司、農業部，還是台農蛋品公司？衛生局不去查、不敢查，反而一天就找莫須有罪名開罰台農蛋30萬，知道的都曉得衛生局屬於高雄市政府，不知道的可能會誤會該局是超思共同體之一。