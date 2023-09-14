《人選之人》根本實境秀！播出後「2大預言成真」 劇迷雞皮疙瘩
鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日宣布總統大選副手是資深女星賴佩霞，而她也是今年播出的政治幕僚職劇《人選之人》當中的演員，在劇中飾演總統候選人以及公正黨黨主席，因為從「劇裡選到劇外」，讓《人選之人》馬上又登上熱搜。就有劇迷發現，從開播至今，《人選之人》當中的劇情已經有2大預言成真，引發熱烈迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在PTT貼文指出「上半年《人選之人》被八卦鄉民嫌棄，說覺得劇情太正面了，但是裡面的劇情發展，卻在今年真的發生了，先是黨團內的性騷擾延伸出來的台灣MeToo運動，今天賴佩霞當郭台銘副手更不用說了，從劇裡面選到劇外，根本是神預言劇本啊」。
貼文一出，不少劇迷紛紛回應「今天早上宣布的時候真的好震驚，也馬上想到劇情真的在現實實現」、「人選之人根本就是大型實境秀啊，太扯了」、「真的好意外是賴佩霞喔！人選真的是神預言劇本」、「連劇組都不知道他要參選，這部戲真的很神奇」、「沒想到台灣有大量MeToo，更沒想到賴佩霞從劇中選到劇外，我想連編劇自己都雞皮疙瘩」。
回顧《人選之人》今年4月上線之後，當時劇情中女性對抗職場性騷擾的劇情深植觀眾心中，金句台詞「我們不要就這樣算了」更是引起不少討論，沒想到播出不到幾個月，台灣政壇就也發生黨工遭到性騷擾事件，隨後擴大到整個演藝圈的「台灣MeToo運動」。如今劇中飾演總統候選人的賴佩霞又出來擔任郭台銘副手，讓劇情中2大事件都在現實中成真，相當奇妙。