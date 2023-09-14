好友干政風波首度現身　高虹安：「李先生絕對沒有干預市政！」

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至於跨年晚會是否舉辦，高虹安指出，「錢前局長有協助提出相關規範跟發想，還找廠商並提出1700萬元的規劃，但考量後認為最多只能追加350萬元的預算。」她並強調針對此事曾與新竹縣長楊文科討論，決定循新竹縣的往例，不主辦跨年晚會、不花費公帑以及支持民間主辦。
針對錢康明昨天爆料，到離職前都認為要辦跨年晚會，高虹安認為應該是溝通上有落差，她並指出「錢前局長從7月12日已經跟新竹縣交旅處的戴處長有聯繫上，7月20日當天我跟楊縣長有民間自辦的共識，交辦給交旅處，錢前局長7月20日有被加入竹竹跨年行政支持協助的群組，所以真的是滿大的誤會」，高虹安強調，「如果說錢前局長被加入群組，且已經和新竹縣開始做對口窗口的話，那怎麼會不知道新竹縣市的角色是什麼？」
對於李忠庭干預跨年晚會一事，高虹安則說，「如果是我叫李先生去干預的，那怎麼會到最後根本不舉辦，如果是我請他去喬這個標案，有這麼大的利益在背後的話，那李先生應該會是最積極想辦的，但是從對話聲明看出李先生並不是召集人，真正想把跨年處理完的應該是錢前局長。」高虹安再次強調並沒有所謂男友干預市政，單純只是與行政的溝通上有疏忽跟誤會，會深刻檢討。
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