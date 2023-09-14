請辭民眾黨黨職　高虹安：主動請辭不違選罷法

新竹市長高虹安近期爆出多起爭議風波，外傳遭民眾黨開除黨籍，昨（13）日民眾黨證實高請辭新竹黨部主委、黨中央選舉決策委員會及中央委員，其中中央委員一職獲慰留。高虹安今（14）日面對媒體詢問表示，自己是因為考量選罷法規定，「主動」向主席柯文哲請辭，對於外傳黨要開除她黨籍的說法，直呼「真的太誇張了」。
記者李春台／新竹報導
高虹安解釋，自己在前兩周已先跟黨主席柯文哲主動提出辭去新竹縣市黨部主委職務、黨內選舉決策委員，及黨中央委員3個職務，以及中央委員3個職務。因為目前她擔任新竹市選委會主委，依據選罷法規定，在進入大選後，選委會主委必須維持中立，其他縣市首長可能一開始沒有擔任選委會主委，但她因為擔任新竹市選委會主委，就算現在要請辭選委會主委職務，還需等行政院核定，期程上趕不及選舉時程，因此在與人事處討論後，為符合選罷法規定，不要有任何可能的模糊地帶，因此選擇辭去黨部主委身分，先由市議員李國璋擔任民眾黨新竹黨部主委。
至於前晚有國民黨議員發文表示，民眾黨將要開除高虹安的黨籍，高虹安則表示，她沒有被開除黨籍，並強調是她主動向民眾黨中央表達要辭去「黨部主委」及「選決會委員」的，至於「中央委員」一職被慰留，她也會繼續了解；高虹安也強調，不是像外界所說的是民眾黨要開除她的黨籍，「這真的太誇張了」，希望媒體能夠確認情況後才處理。