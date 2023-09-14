再爆竹市民政處長施淑婷隱匿房貸　鄭孟洳：誠信操守不佳

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鄭孟洳進一步追查發現，施淑婷申報其丈夫顏仕昂所持有的新竹市東門街房產，兩筆榮光段土地取得的價額共511萬1982元，房子則是71萬4400元，合計582萬6382元，然而，根據鄭孟洳所查找到的建物謄本，該筆房產明明向新光商業銀行借貸599萬元，但這些資料卻從未誠實揭露在公職候選人財產申報表中。
對此，鄭孟洳提出質疑，施淑婷是否是以全額現金買地購屋嗎？還是刻意隱匿房貸？因為更嚴重的問題是，施在財產申報聲稱其僅有306萬2045元的存款，也未提及其他的現金、有價證券和儲蓄險，但將近600萬元的房貸，以及超過數千萬元的貸款債務，若沒有足夠的財力證明，銀行又是如何核定這些貸款？
此外，鄭孟洳也質疑，施淑婷和其丈夫的土地與房屋大多是在近三年購入，但沒有穩定的收入來源，又該如何支應每個月這麼多的貸款？要佐證有能力負擔這些必要開支，唯有把事業投資詳實列出才行，但從事建商工作多年的施淑婷，不可能不懂這些，指施淑婷就是刻意隱匿，不想讓選民知道這些資訊。
鄭孟洳強調，財產申報的目的是為了讓公眾能夠透明地了解政治人物的財務狀况，這也是陽光法案立法的初衷之一，同時也是廉能政治的基石。對於一位積極參與政治，並且擁有建商背景的政治人物，期望她能夠展現更高的透明度，遵守相關法規、誠實公開並申報財產，以讓選民能夠明確了解政治人物的財務操守。