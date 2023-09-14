▲賭博成癮者半數想自殺！　應以「這為前提」給予協助

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賭博成癮者近半數想自殺 恐對家庭社會有深遠影響美國的研究中顯示，因賭博成癮者尋求醫療協助者，有將近一半的人有自殺意念，將近五分之一的人實際嘗試自殺；而瑞典的研究則發現有賭博成癮問題的成年人，自殺死亡風險是其它成年人的15倍。
臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出，賭博成癮不僅影響個人的身心健康，更可能對家庭和社會造成深遠影響。賭博成癮者的家庭更容易經歷離婚、家暴和兒虐，其子女在學校表現更差，更可能患有憂鬱症、物質成癮，或也同樣成為問題性賭博者。此外，美國的研究指出賭博問題使社會付出50億美元的成本，包括失業福利、犯罪率和監禁率的增加，以及醫療費用。
財務壓力沉重 親友協助應「以治療為前提」賭博成癮者的家庭成員常常承受著沉重的財務壓力，甚至可能因此同時陷入困窘的法律問題和沉重醫療負擔。以下是提供給家庭成員一些協助處理賭博成癮者財務的建議：
1. 與患者一同認識賭博成癮的風險與後果：在接受協助時一同與賭博成癮者了解持續賭博可能導致的具體財務危機、家庭問題、健康問題，甚至自殺風險。了解這些風險有助於家庭成員採取適當的預防和應對措施。
2. 提供適當的支援，而非資金援助：賭博成癮者可能會試圖向家人或朋友借錢以償還賭債。在這種情況下，提供資金支援往往只是飲鴆止渴，會加劇問題。家庭成員應著重於提供情感支持和協助尋求專業協助，而非直接支付賭債。即使必須協助支付，也要與患者約定接受醫療評估或可能的治療作為條件交換。
3. 尋求專業協助：賭博成癮是一個複雜的問題，往往需要專業的心理健康和財務規劃協助。家庭成員可以考慮尋找專門處理賭博成癮的醫療單位及財務顧問，以分別得到這兩個大問題的解方。
4. 保護家庭財務：家庭成員應該採取措施保護共同的財務資源，以防賭博成癮者進一步危害家庭的經濟狀況。這可能包括設立獨立的銀行帳戶、限制賭博成癮者的信用卡使用等。
尋求博弈門診諮詢 賭博成癮評估、藥物及心理治療劉書瑋說，臺北市立聯合醫院松德院區於民國109年3月開辦博弈門診至今已超過三年，無論是賭博成癮的評估、藥物治療及心理治療的服務都持續進展，對賭博成癮者提供完整的醫療協助具有信心。無論是自己意識到可能有賭博成癮問題，或是擔心身邊的親朋好友疑似有賭博成癮，都建議及早尋求諮詢及協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59204
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