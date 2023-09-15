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外交部警告「別去心齋橋」！淨空畫面眾瘋傳：為什麼　原因超離譜

▲因應阪神虎可能封王，日本警方出動1500名人力，在京都市區防止人群聚集，有激烈的慶祝活動。（圖/翻攝推特）
▲因應阪神虎可能封王，日本警方出動1500名人力，在京都市區防止人群聚集，有激烈的慶祝活動。（圖/翻攝推特）

記者張嘉哲/綜合報導

不少人去日本觀光旅遊時一定都要安排「心齋橋」的行程，好逛好吃又好買，根本是必去的購物天堂。不過台北駐大阪經濟文化辦事處卻在日前公告，「請台灣旅客盡量避免前往心齋橋及道頓堀、通天閣」等地，讓PTT鄉民不解為何，其真實原因曝光後，讓不少人直呼太離譜。

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台北駐大阪經濟文化辦事處13日在官網發布公告指出「日本職棒阪神虎最快於14日封冠，心齋橋周邊可能發生推擠意外及刑事案件，大阪府警已增派約1500名警力警戒，駐大阪辦事處呼籲來阪觀光國人儘量避免前往人潮擁擠地，如心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地，提高警覺，並隨時注意自身安全與隨身財物」。

▲台北駐大阪辦事處日前公告，呼籲台灣旅客14日晚間不要前往心齋橋、道頓崛一帶。（圖/台北駐大阪辦事處官網）
▲台北駐大阪經濟文化辦事處日前公告，呼籲台灣旅客14日晚間不要前往心齋橋、道頓崛一帶。（圖/台北駐大阪經濟文化辦事處官網）
公告曝光後，就有鄉民在PTT貼文指出「剛看到推特道頓堀直播，好多警察把橋圍起來清空了，是發生什麼事情了啊？」、「外交部叫我們台灣旅客不要去道頓崛跟心齋橋，是發生什麼事了？棒球隊奪冠跟那裡有什麼關係嗎？」

事實上，在過去只要日本職棒阪神虎隊奪得聯盟冠軍時，球迷就會到大阪市鬧區等地瘋狂慶祝，這早已成為日本的慣例。1985年10月16日晚上，當時阪神虎拿下中央聯盟總冠軍後，球迷全部擠在道頓崛、心齋橋大肆慶祝，甚至還有民眾把肯德基餐廳的「肯德基爺爺」丟進河川當中，相當荒謬，而自從有球迷做這件事後，阪神虎成績陷入低迷一路到2001年，讓不少人笑稱是「肯德基爺爺的詛咒」。

後來在2003年，阪神虎又拿到聯盟冠軍，竟然有超過5000人從戎橋上跳入道頓堀川的事件發生，當時多人受傷還造成1人死亡。後來有鑒於此，加上近年又有南韓梨泰院踩踏事件，今年早在阪神虎封王之前，大阪市鬧區部署約1500名警力，也將心齋橋上的人潮全面淨空，防止再有球迷做出過激的行為。

▲阪神虎隊拿到睽違18年的央聯冠軍，不少球迷變裝前往道頓崛、心齋橋商店街慶祝。（記者詹鎰睿攝）
▲阪神虎隊拿到睽違18年的央聯冠軍，不少球迷變裝前往道頓崛、心齋橋商店街慶祝。（記者詹鎰睿攝）
不少年輕一代的鄉民得知真相後紛紛傻眼表示「肯德基爺爺：我當時害怕極了」、「是有必要慶祝成這樣嗎....請冷靜」、「有夠離譜，球迷也是有點嗨過頭」。而版神虎在日前在甲子園球場迎戰巨人隊，終場以4比3獲勝，睽違18年再度奪下中央聯盟冠軍，這是阪神虎繼2005年後再度奪下中央聯盟冠軍，也是球史上第6次封王，球迷依舊相當興奮，變裝在市區路上慶祝。

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