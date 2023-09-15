外交部警告「別去心齋橋」！淨空畫面眾瘋傳：為什麼　原因超離譜

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公告曝光後，就有鄉民在PTT貼文指出「剛看到推特道頓堀直播，好多警察把橋圍起來清空了，是發生什麼事情了啊？」、「外交部叫我們台灣旅客不要去道頓崛跟心齋橋，是發生什麼事了？棒球隊奪冠跟那裡有什麼關係嗎？」
事實上，在過去只要日本職棒阪神虎隊奪得聯盟冠軍時，球迷就會到大阪市鬧區等地瘋狂慶祝，這早已成為日本的慣例。1985年10月16日晚上，當時阪神虎拿下中央聯盟總冠軍後，球迷全部擠在道頓崛、心齋橋大肆慶祝，甚至還有民眾把肯德基餐廳的「肯德基爺爺」丟進河川當中，相當荒謬，而自從有球迷做這件事後，阪神虎成績陷入低迷一路到2001年，讓不少人笑稱是「肯德基爺爺的詛咒」。
後來在2003年，阪神虎又拿到聯盟冠軍，竟然有超過5000人從戎橋上跳入道頓堀川的事件發生，當時多人受傷還造成1人死亡。後來有鑒於此，加上近年又有南韓梨泰院踩踏事件，今年早在阪神虎封王之前，大阪市鬧區部署約1500名警力，也將心齋橋上的人潮全面淨空，防止再有球迷做出過激的行為。
不少年輕一代的鄉民得知真相後紛紛傻眼表示「肯德基爺爺：我當時害怕極了」、「是有必要慶祝成這樣嗎....請冷靜」、「有夠離譜，球迷也是有點嗨過頭」。而版神虎在日前在甲子園球場迎戰巨人隊，終場以4比3獲勝，睽違18年再度奪下中央聯盟冠軍，這是阪神虎繼2005年後再度奪下中央聯盟冠軍，也是球史上第6次封王，球迷依舊相當興奮，變裝在市區路上慶祝。