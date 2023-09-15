房市／信義房屋「數據賦能」　開創房仲新世代

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但房地產業資料運用面臨幾大痛點，一、類型多元，所擁有的資料不僅繁多且類型多元，包含圖片、文字、聲音，甚至空間地理資料等等，同一物件描述方式可能多達上萬種，使得程式引用多有難度。二、來源管道多，類似資訊因不同單位運用面向不同，所著重存取的面相就可能不相同；如：「台北小巨蛋」於行銷、產品或業務端可能就會出現價格、適合族群或是周邊設施等不同描述。其三，信義房屋走過近半世紀，除資料量龐大，如何將不同面相所使用之軟體全數串接，同時也是具一定規模之企業的困擾。
為使創新科技順利導入輔助服務，信義房屋轉型辦公室著手推動數位轉型，希冀透過數位賦能朝向居住生活第一品牌邁進；信義房屋率產業之先，進行數據清整行動，將百億筆資訊格式逐一統一、利於程式運用比對，在內部打造易獲取、可理解、能使用、質量佳、好管理的數據環境，助各部門時可順利汲取內部大數據資料庫。
資訊清整後再導入雲端技術，運用其快速高效運算優勢搭建數據中台，不只清整過去資訊，同步再將新資訊蒐集並且歸整至資料庫中，因工序複雜，不僅寫下房地產業界創舉，更是跨產業少見之大工程。
數據中台建設同時，信義房屋著手開發AI輔助工具，如，AI智能配案。過往有購屋需求的消費者往往不易一次精準表達需求，業務同仁僅能透過每次與客戶互動所獲得的資訊，協助過濾、帶看直到找到符合需求的物件為止。而在數據清整後，AI即能於大數據庫中客戶所提供的資訊、包含於官網上進行的操作，推斷客戶喜好並在上億筆的配對可能中，配對出最接近客戶需求的物件，且持續進化、學習，也因此成功協助一線客戶斡要率提升2倍以上。
信義房屋數位轉型致力於房地產科技PropTech發展，推出包含DiNDON智能賞屋、房產e存摺、一站式找房找房貸等數位服務，透過大數據的運用並結合線下實體業務，以科技提供消費者更精準且深入的服務，創造更好的買賣屋體驗，各項服務於上架後引起效尤，帶動產業進入數位時代。信義房屋率產業之先進行數據清整與中台搭建，憑藉豐富數據庫導入各項AI服務，以科技工具為內外部提供精準需求，為房仲業寫下里程碑。立足於現有成績，信義房屋未來也將持續著力數位轉型、為產業開創新時代。