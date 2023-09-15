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房市／信義開發「嘉學.」將開案　盼成ESG標竿建案

▲信義企業集團旗下信義開發全新力作「嘉學.」，兼具新莊副都心發展題材以及校園第一排、可遠眺公園的景觀，在副都心極具稀有性。（圖／信義代銷提供）
▲信義企業集團旗下信義開發全新力作「嘉學.」，兼具新莊副都心發展題材以及校園第一排、可遠眺公園的景觀，在副都心極具稀有性。（圖／信義代銷提供）

家庭消費中心／綜合報導

信義企業集團旗下信義開發全新力作「嘉學.」開案在即，兼具新莊副都心發展題材、校園第一排景觀，以及信義集團歷年海內外建築經驗與實力，鎖定企業中高階主管、自營商，以及區域換屋族群；除此之外，回應信義企業集團創立40年以來的企業倫理初心，「嘉學.」更代表信義開發「共融預建築」元年正式啟動，將透過永續建築工法、引進社區營造，成為ESG標竿建案。

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根據新北市府統計，新莊區人口自111年5月至今年8月，連續16個月正成長，主要關鍵在於諸多公家建設題材，如中央合署辦公室、電影文化中心，以及佳能canon、404科技、夏姿等民間企業總部陸續移入，另有宏匯廣場開幕，因而吸引人口移入，區域發展可期。

「嘉學.」不僅坐落於副都心重劃區稀有的20%住宅區用地內，更是面昌平國小第一排，中高樓層可遠眺學校後方的塭仔底濕地公園，是區段稀有具備景觀的基地，同時仍可享有舊新莊市區機能，以及昌平國小雙語學區。

而在產品規劃上，「嘉學.」共規劃28、35、43坪2至3房，地上17層、地下4層，共96戶住家與4戶店面。有別於許多建案2房多為單面採光，導致暗廳或暗房，亦難規劃玄關空間，但「嘉學.」皆是明廳明房的大2房或3房格局，均有獨立廚房及工作陽台。綜合以上優勢，信義代銷分析，「嘉學.」對於具有自住需求的企業中高階主管、自營商，以及區域換屋族群應有一定吸引力。

信義開發也宣布，「嘉學.」案推出，亦象徵著信義開發2030年願景目標「透過共融預建築成為產業ESG標竿」的起點。「共融」是回應信義企業集團創立40年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜共生關係，「你好、我好、大家好」；「預」則從新建案角度出發，思索一棟要讓人們居住70、100年的建築，如何藉由施工工法、軟硬體設施的導入，預先準備面對未來環境的變遷。

因此，在永續層面，「嘉學.」將提供每戶專有的建物生產履歷、每格停車位預留充電樁線槽並建置電動車充電管理系統（EMS），另外，目前正申請鑽石級綠建築、鑽石級低碳建築、黃金級智慧建築等「二鑽一黃」候選證書中，包括將採用節能雙層中空玻璃，可更高效阻絕外部高溫、紅外線等，降低室內空調使用，另居室空間採用節能隔熱砂漿，使夏季室溫可減少3°C、冬季室溫則可提升4°C，同時，也會延續「嘉品.」，持續與新北市府合作導入「節能E管家」計畫，有效節電並降低使用碳排。

而在社區營造部分，信義房屋過去19年來致力推動社區一家計畫，希望鼓勵社區民眾透過社區營造，重塑美好、互信、互助的社區；在新建公寓大廈部分，信義開發自板橋「嘉和.」、「嘉品.」，中國大陸上海「信義嘉庭」、無錫「山水嘉庭」，也都導入相同概念。而「嘉學.」除了於接待中心設置OUR-Space社造體驗館，購屋後，信義開發也會為客戶啟動社造旅程，協助住戶成立Line群組，並提撥經費，交屋前就陸續舉辦相見歡、社造活動、議題講座、施工說明會等，讓客戶彼此從生人變熟人、熟人變朋友，最終連結成里仁為美的友鄰社區，共創社區向心力，「不只要賣好房子，更要賣給客戶好鄰居」。

匯集信義房屋40年來對「家」的敏銳觀察，信義開發融入永續與社區營造等概念，以「共融預建築」為目標，希望為客戶實現永續、美好家園，讓有信義的地方，就有幸福。
 

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