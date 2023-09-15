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海邊走走賣冰淇淋！姓名「中1字」10元爽吃　Mister Donut買6送3

▲包餡蛋捲「海邊走走」在西門町開賣義式冰淇淋Gelato。開幕姓名對中1字「只要10元」！Mister Donut甜甜圈「買6送3」優惠，開賣LINE FRIENDS熊大抱枕。（圖／海邊走走提供）
▲包餡蛋捲「海邊走走」在西門町開賣義式冰淇淋Gelato。開幕姓名對中1字「只要10元」！Mister Donut甜甜圈「買6送3」優惠，開賣LINE FRIENDS熊大抱枕。（圖／海邊走走提供）

記者蕭涵云/綜合報導

手工包餡蛋捲「海邊走走」開賣冰淇淋！明（16）日將在西門町武昌街開設首間複合概念店，一次打造義式冰淇淋Gelato和雪酪Sorbet兩種冰品共12款口味，開幕連3天，姓名「海、邊、走、西、門、武、昌」對中1字，1球冰淇淋「只要10元」！Mister Donut甜甜圈則祭出「買6送3」優惠，開賣LINE FRIENDS 熊大及兔兔抱枕。

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海邊走走十週年變不一樣了！手工包餡蛋捲也跟上近年Gelato熱潮，跨足冰品市場，開設首間複合概念店開賣義式冰淇淋和雪酪，兩種冰品共12款口味，綿密的「Gelato義式冰淇淋」主打花生巧克力脆片口味，還有紅茶巧克力脆片、牛奶、薄荷巧克力等風味；以新鮮水果製作的清爽「Sorbet雪酪」，則有柚香檸檬、愛文芒果、葡萄等口味，最推薦莓果優格。

▲海邊走走「hiwalk gelato」打造義式冰淇淋Gelato和雪酪Sorbet，兩種冰品各6款口味。（圖／海邊走走提供）
▲海邊走走「hiwalk gelato」打造義式冰淇淋Gelato和雪酪Sorbet，兩款冰品各6種口味。（圖／海邊走走提供）
新品「hiwalk gelato」一杯含有雙球冰淇淋，可以一次雙享兩種系列冰品，並插入「黃金激厚蛋捲」為基底製作的圓形蛋捲餅乾，獨創用「蛋捲餅乾沾冰淇淋」的趣味吃法，女生怎麼可能拒絕得了。每杯售價NTD$ 180元，12種口味任意選擇兩球。

▲用「蛋捲餅乾沾冰淇淋」好療癒。（圖／海邊走走提供）
▲用「蛋捲餅乾沾冰淇淋」一起吃好療癒。（圖／海邊走走提供）
這次海邊走走義式冰淇淋新品「hiwalk gelato」分為Gelato和Sorbet兩大系列共12種口味，且一杯含有雙球冰淇淋，提供口味上的多元選擇，插上以「黃金激厚蛋捲」為基底製作的圓形蛋捲餅乾，用「蛋捲餅乾沾冰淇淋」獨創吃法入口，每口都能嚐到蛋捲的酥脆與冰淇淋的滑順。

▲武昌店開幕限定「水泥冰淇淋」。（圖／海邊走走提供）
▲武昌店開幕限定「水泥冰淇淋」。（圖／海邊走走提供）
品牌複合概念店以「芝麻愛餡蛋捲」為靈感，打造有如芝麻冰淇淋的水泥牆面外觀，更推出武昌店開幕才有的限定「水泥冰淇淋」Gelato，喜歡打卡的民眾別忘記好好拍個照。店裡也有豐富伴手禮和禮盒可選，「潮中秋」系列好海派中秋蛋捲也買得到。

▲海邊走走打造複合概念店，由Mizuiro Design水色設計操刀，以灰白色原始感打造的「未完空間」概念。 （圖／海邊走走提供）
▲海邊走走打造複合概念店，由Mizuiro Design水色設計操刀，以灰白色原始感打造的「未完空間」概念。 （圖／海邊走走提供）
9月16日至9月18日，歡慶開幕連3天，姓名「海、邊、走、西、門、武、昌」對中1字，1球冰淇淋「只要10元」！每日下午15:00開放購買，每日限量100名發送；鐵粉們還可在海邊走走全台門市、官網線上購物商城，買到「滿2000元贈送冰淇淋券乙張」優惠。

▲Gelato義式冰淇淋品牌再加一，蛋捲餅乾沾冰淇淋好欠吃。（圖／海邊走走提供）
▲Gelato義式冰淇淋品牌再加一，蛋捲餅乾沾冰淇淋好欠吃。（圖／海邊走走提供）
而Mister Donut聯名LINE FRIENDS，推出甜甜圈「買6送3」優惠。超可愛熊大甜甜圈變身卡哇伊瑪芬甜點杯，迎接多漾水果季推出百香果、葡萄、柑橘等7款酸甜手搖飲系新品，首推「綠茶芙樂奇」；還有風味日式糰子柚香、紫薯、醬油口味可選。9月15日至9月21日，挑選9個甜甜圈，需含1款指定甜甜圈/點心，其中3個由 Mister Donut 招待！等好久的 LINE FRIENDS 熊大及兔兔抱枕也已經開賣。

▲Mister Donut聯名LINE FRIENDS！熊大及兔兔變身瑪芬，多漾水果季首推「綠茶芙樂奇」，開吃7款酸甜手搖飲系甜甜圈，必收超萌周邊；搭配「買10送10」最划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut聯名LINE FRIENDS開吃多漾水果季，熊大和兔兔不只豪好吃，還有變身成抱枕。（圖／記者蕭涵云攝）

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