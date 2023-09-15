飯店「干貝叻沙麵、椰漿飯」買1送1！「姓林的」快來 免費喝飲料
台北中山九昱希爾頓逸林酒店，一樓La Salle森酒吧「買一送一」活動強勢回歸。9月18日至11月29日每週一享「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買一送一、每週三全系列飲品單杯買一送一；另外，每週三再加碼「DoubleTree，雙木林」的逸林日活動，凡持有效證件之「林姓」貴賓，內用達低消門檻，再加碼飲料全品項任選一杯免費招待。另外，吾蜂美味集團旗下主打台式拉麵品牌「麵匡匡」，也推出創意麵款「鹹蛋黃金沙拉麵」，9月18日登場。
記者葉盛耀/綜合報導
繼之前的每周一牛肉麵買一送一活動引發熱潮之後，台北中山九昱希爾頓逸林酒店針對兩道馬來菜色推出買一送一活動。台北中山九昱希爾頓逸林酒店表示，馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen日前受邀來台客座，除獻上「吉隆坡夏之味」期間限定套餐之外，也不吝與酒店廚藝團隊交流心得，大方分享自家酒店人氣品項「蝦仁干貝叻沙麵」與「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」，兩道菜色現在成為飯店的長賣款。
「蝦仁干貝叻沙麵」以去皮老薑碎、紅蔥頭碎、咖哩粉、薑黃粉與茴香、葫蘆巴等香料，與水煮鮪魚一同熬煮而成的叻沙湯底，質地濃稠香料味重，搭配肥厚蝦仁、鮮美干貝、彈牙麵條與爽脆銀芽，建議先吃原味後，再擠上金桔汁或添加叄峇醬，酸香提味。「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」除了使用紅蔥頭碎、去皮老薑碎、薑黃粉之外，還有蒜碎、檸檬葉碎、乾辣椒醬與椰糖、椰漿與經過烘烤的椰子粉。醬汁濃稠、牛腱質地柔嫩，可佐配香蘭椰漿飯最是對味。
每週一「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買一送一、每週三全系列飲品單杯買一送一的餐飲優惠之外，每週三再加碼「DoubleTree，雙木林」的逸林日活動，凡持有效證件之「林姓」貴賓，內用達低消門檻（每人單點飲品／食物一份），再加碼飲料全品項任選一杯免費招待。因為「蝦仁干貝叻沙麵」與「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」皆為每日限量，須提前致電預訂。
另外，吾蜂美味集團旗下主打台式拉麵品牌「麵匡匡」，也推出創意麵款「鹹蛋黃金沙拉麵」。麵匡匡表示，此面因應中秋即將到來而推出，當捧著這碗圓形的拉麵，彷彿就像手中握著一輪滿月。「鹹蛋黃金沙拉麵」即將於9月18日新鮮登場，推薦價175元，活動期間只要和店員說出通關密語「金沙大食女」，並出示按讚麵匡匡拉麵食堂粉專的畫面，就能吃到金沙翻倍的特濃版鹹蛋黃金沙拉麵。
另外，享買一送一活動優惠還有小火鍋品牌「呷哺呷哺」，繼新光南西店後，現又插旗信義區ATT 4 FUN，以多種鍋底的個人套餐結合集團旗下手搖茶飲-茶米茶Tea Me Tea，打造高湯與茶湯共生店型，滿足消費者吃鍋與喫茶的渴望。歡慶開幕，即日起~9月17日推出快閃優惠，活動期間消費429元以上套餐全時段買一送一，每日下午2點排隊前20名消費者還可享豬、牛、雞四款套餐100元特價。