氣象局升格「氣象署」！首任署長程家平揭2目標：要讓預報更精確

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程家平說明，氣象署未來負有政策規劃的責任，除了原本民眾熟知的預報工作外，還有2大重點要著手進行，首先是「支持國家因應氣候變遷」，氣象署將持續與環境部和國科會合作，提供資訊去支援國家面對氣候變遷時的應對方式，程家平也提到，想要達到這埸的目標，氣象署也向行政院積極爭取「高速電腦擴充」，一方面推動國內高速電腦產業發展，也希望迎合現階段人工智慧等科技，去做面向更廣的天氣預報。
此外，程家平強調，前（2021）年的太空發展法到2050淨零碳排，到近期「氣候變遷因應法」通過，無論防災、農漁業、水資源、空氣品質，到運輸、能源產業，幾乎都與氣象脫不了關係，氣象署深知本身對未來國家發展有重大責任，未來會繼續努力進行相關工作，提供一流科學基礎資訊，參與國際相關活動，提升氣象署位階。
而今（15）日氣象署揭牌，歷屆許多「氣象局長」也回娘家觀禮，包括鄭明典、辛在勤等人，交通部長王國材在致詞時也多次提及鄭明典，除了提及他任內3年2個月沒有颱風來外，也對氣象署本次升格內容提供許多正面意見，而首任署長程家平在擔任氣象局副局長時，就與鄭明典有非常好的配合，雖然程家平一上任，海葵颱風就中斷無颱風登陸紀錄，但王國材也笑稱，颱風不太怕程署長，但不要傷心，海葵颱風帶來很多雨量，曾文水庫都滿了，所以不該來的颱風不要來，該來的還是要來。
氣象署首任署長程家平畢業於國立台灣大學大氣科學碩士、中國文化大學氣象系學士，曾任氣象局氣象資訊中心主任、副主任及技正、科技研究中心主任、氣象局副局長。