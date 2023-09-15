宜蘭搶孤「選手倒掛空中」！驚險畫面曝 主辦單位：有人觸碰禁忌
宜蘭頭城睽違三年舉辦的民俗活動搶孤在今（15）日凌晨落幕，不少人第一次到現場觀看都被震撼到，不過活動過程中，一度有選手倒掛孤柱長達5分鐘的時間，讓網路上掀起「搶孤活動安全性」的問題。對此，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村做出回應，表示安全措施絕對沒有問題，選手的體力透支也是自己的問題，直言是「有人觸碰禁忌」。
記者張嘉哲/綜合報導
昨夜宜蘭搶孤活動睽違三年再度舉辦，結果時代力量隊一名呂姓選手在翻飯棚時滑落，倒吊在孤柱上，雖然主持人不斷呼叫救援，但最後該名選手被倒掛5分鐘後才被雲梯車救下送醫，不少在場觀眾看得非常緊張，甚至有人把照片發上宜蘭在地人的臉書社團，質疑主辦單位的安全措施不足。
對此，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村表示，「我們已經主辦搶孤20多年，非常的有經驗，每次都會聘請專業的安全人員，選手如果按照規定行事，一點危險也不會發生，安全絕對是沒有問題的，不是說選手違規才發生意外，但是選手體力不支滑落，當然是自己的問題」。
不少觀眾質疑「雲梯車救員速度太慢」，楊碧村則說「雲梯車、吊車數量絕對足夠，意外當下他連續數次命令雲梯車趕緊救援，雲梯車卻白白在原地空耗時間這點當然是在未來要去改善。至於雲梯車無法在會場移動，是否難以救援較深入的位置？那是他們自己要克服的問題」。
楊碧村表示，這次會發生意外還可能是因為有人「觸碰禁忌」，根據民間傳說，搶孤場只有男性才能進入，女性「不潔」禁止涉足，但今年卻有多位女性工作人員和媒體進入現場。媒體反問「是現場林姿妙先進入搶孤場的？」楊則回應「她是神明同意才進去的，相對的，有其他許多不了解規矩的人隨意進入搶孤場，照相可以，但應該要配合民間禁忌」。