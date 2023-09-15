學霸星二代／趙又廷人生勝利組！加拿大名校畢業　甜娶高圓圓8年

《異能》趙寅成爆結婚！新娘不是韓孝周　是SBS主播、SM娛樂的人

▲《Moving異能》男主角趙寅成（左）被爆出跟前SBS主播、現為SM C&C旗下的朴善英。（圖／Disney+、納木維基）
▲《Moving異能》男主角趙寅成（左）被爆出跟前SBS主播、現為SM C&C旗下的朴善英。（圖／Disney+、納木維基）

記者陳雅蘭／綜合報導

Disney+韓劇《Moving異能》熱播中，男主角趙寅成跟女主角韓孝周這對CP深受大眾喜愛，觀眾都希望他們假戲真做，但今（15）日韓網卻傳出趙寅成即將結婚，新娘不是韓孝周，則是前SBS電視台主播、現為SM娛樂子公司的「SM Culture& Content（SM C&C）」旗下的主持人朴善英，針對消息，趙寅成方面已否認，朴善英公司則回覆：「正在跟本人確認中。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼韓孝周跟趙寅成在《Moving 異能》飾演一對夫妻。（圖／Disney+）
▲趙寅成（右）跟韓孝周在《Moving異能》中飾演一對超能力夫妻，角色深受大眾喜愛，網友紛紛希望他們能假戲真做。（圖／Disney+）
粉絲還沒等到趙寅成跟韓孝周官宣，卻等到趙寅成死會的消息，15日韓網大量瘋傳趙寅成跟朴善英即將結婚的消息，趙寅成周邊人士回應記者表示：「已經跟演員本人確認，這是毫無根據的傳聞！」否認謠言；朴善英所屬的「SM C&C」截稿前則說：「正在跟本人確認中，如果不是事實，之後不會再發表立場。」

趙寅成2013年跟宋慧喬主演《那年冬天風在吹》、2014和孔曉振合作《沒關係，是愛情啊》等劇都大受歡迎，2016年之後就沒再拍電視劇的他，2023年復出小螢幕的新作《Moving異能》大受國內外觀眾支持，人氣再度攀升。他剛結束美國《偶然成為社長3》的節目錄影，目前正在國外拍攝新電影《Hope》中。

朴善英2007年通過SBS電視台第15期公開招聘主播，其後擔任《SBS 8新聞》主播、奧運主播等工作，她曾拿過《MBC演藝大獎》最佳女主持獎、《韓國放送大獎》最佳主播獎，主播職涯長達12年，直到2020年跟SBS請辭，目前是「SM C&C」旗下主持人。

▲朴善英主播職涯長達12年，目前是「SM C&C」旗下的人。（圖／朴善英Twitter）
▲朴善英主播職涯長達12年，目前是「SM C&C」旗下的人。（圖／朴善英Twitter）

韓孝周《Moving異能》遇害「1打1讓她慘死」　李正河抱允貞飛高高

《Moving異能》藏了16集有人死掉！旌元高中打掃阿姨「身分扯爆」

權相佑震撼宣言：下個《異能》是我　公開潛水能力和趙寅成是兄弟

高允貞《Moving異能》要被殺了！李正河氣瘋變強　二代趙寅成誕生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞