《異能》趙寅成爆結婚！新娘不是韓孝周 是SBS主播、SM娛樂的人
Disney+韓劇《Moving異能》熱播中，男主角趙寅成跟女主角韓孝周這對CP深受大眾喜愛，觀眾都希望他們假戲真做，但今（15）日韓網卻傳出趙寅成即將結婚，新娘不是韓孝周，則是前SBS電視台主播、現為SM娛樂子公司的「SM Culture& Content（SM C&C）」旗下的主持人朴善英，針對消息，趙寅成方面已否認，朴善英公司則回覆：「正在跟本人確認中。」
記者陳雅蘭／綜合報導
粉絲還沒等到趙寅成跟韓孝周官宣，卻等到趙寅成死會的消息，15日韓網大量瘋傳趙寅成跟朴善英即將結婚的消息，趙寅成周邊人士回應記者表示：「已經跟演員本人確認，這是毫無根據的傳聞！」否認謠言；朴善英所屬的「SM C&C」截稿前則說：「正在跟本人確認中，如果不是事實，之後不會再發表立場。」
趙寅成2013年跟宋慧喬主演《那年冬天風在吹》、2014和孔曉振合作《沒關係，是愛情啊》等劇都大受歡迎，2016年之後就沒再拍電視劇的他，2023年復出小螢幕的新作《Moving異能》大受國內外觀眾支持，人氣再度攀升。他剛結束美國《偶然成為社長3》的節目錄影，目前正在國外拍攝新電影《Hope》中。
朴善英2007年通過SBS電視台第15期公開招聘主播，其後擔任《SBS 8新聞》主播、奧運主播等工作，她曾拿過《MBC演藝大獎》最佳女主持獎、《韓國放送大獎》最佳主播獎，主播職涯長達12年，直到2020年跟SBS請辭，目前是「SM C&C」旗下主持人。