新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」 開幕優惠330元！會員買2送1
新店人衝了！即將在9月底試營運的新店裕隆城，進駐「威秀影城 4K IMAX」9月28日開幕，新店人可以原地收看豪華電影了。共計14座影廳、近2400個座位，包含主打高規格影音體驗的IMAX雷射影廳一座；9月22日號召民眾搶先開箱，祭出優惠票價330元、會員「買2送1」、全台獨家「迪士尼Q萌皮革鑰匙圈」套餐等好康。而館內1萬9千坪的「誠品生活新店」，也驚喜提早於9月20日開放民眾入店。
記者蕭涵云/綜合報導
威秀影城旗下於新北市的第4座影城（全台第19個據點），進駐新店區裕隆城，共計14座影廳、近2400個座位，包含主打高規格影音體驗的IMAX雷射影廳一座，影廳銀幕寬 21.4 公尺、高 11.6 公尺。
9月22日至9月27日期間限定，搶先開箱全新影廳，精選IMAX必看電影祭出最狂超值價330元（原價440）；iShow會員加碼！觀賞兩部不同限定電影，再送「IMAX電影票」乙張，相當於「買2送1」好康。9月15日12:00起，開放官網及官方APP預售（於影城營業後開放臨櫃售票），上映包括《奧本海默》、《黑暗騎士》、《全面啟動》、《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》、《玩命關頭X》等大片。
9月28日歡慶開幕，推出全台獨家限量「迪士尼Q萌質感皮革鑰匙圈套餐」，搶先全台購買「小熊維尼款」；開幕至10月15日，LINE好友可於新店裕隆城威秀影城現場掃描QRCODE，開玩拉霸機活動，有機會獲得「免費電影票」、「飲料/爆米花」、「威秀寶寶家族周邊贈品」或「威秀商場美食抵用券」。
而新店裕隆城內還將迎來亞洲最大、1萬9千坪的「誠品生活新店」，原訂9月28日正式開幕，但官方驚喜宣布將於9月20日就提早開放民眾入店，除了10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置，預計將容納近250家品牌及美食餐廳。