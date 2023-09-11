米奇星巴克聯名開迪士尼魔法店！21款商品9/19開賣　售價款式曝光

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📌星禮程會員9月18日搶先購買！9款星巴克迪士尼聯名商品
全星禮程會員可於9月18日當日，搶先購買Disney 9款指定聯名新品，需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付。9款指定聯名新品包括：DISNEY米奇馬克杯、DISNEY米妮馬克杯、DISNEY史迪奇馬克杯、DISNEY Love不鏽鋼杯、DISNEY Chill不鏽鋼杯、DISNEY FRIENDS不鏽鋼杯、DISNEY Love提袋、DISNEY Chill提袋、DISNEY FRIENDS提袋。
📌星巴克迪士尼聯名商品！實體及線上門市9月19日正式開賣
Disney懷舊風聯名商品，9月19日正式於實體及線上門市開賣，除了上述9款外，還有DISNEY小飛象冷水杯、DISNEY史迪奇冷水杯、DISNEY奇奇蒂蒂冷水杯、DISNEY米奇不鏽鋼水壺、DISNEY米妮不鏽鋼水壺、DISNEY唐老鴨不鏽鋼水壺、DISNEY米奇不鏽鋼杯、DISNEY唐老鴨不鏽鋼杯、DISNEY奇奇蒂蒂不鏽鋼杯、DISNEY LOVE雨傘、DISNEY FRIENDS雨傘，以及線上門市限定的DISNEY Chill雨傘。
提醒大家，商品上市當日，為顧及安全，指定聯名商品，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。
每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。部分聯名商品在上市當天僅於部分門市銷售，7/26(三)起則不受此限制，如有需要請洽各門市詢問。購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。聯名系列商品無法提供換貨服務(僅能退貨)，敬請見諒。
📌消費星巴克迪士尼聯名商品「送限定貼紙」
台灣限定於9月18日起，活動期間購買星巴克迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得「迪士尼奇幻魔法限定貼紙」乙張，贈完為止。
📌星巴克全門市：全品項飲料「2杯6折」 限定貼紙
歡慶Disney懷舊風聯名上市，星巴克全門市於9月18日至9月19日，憑星巴克社群官方帳號迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即可享「2杯6折」優惠。9/18(一)起凡於活動前間購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張。(貼紙兩款，款式隨機提供，贈完為止)
📌星巴克開設迪士尼奇幻魔法主題店
星巴克台北時代門市為歡慶Disney迪士尼聯名，推出單店限定「迪士尼奇幻魔法主題店」，9月18日至10月13日，將設置Disney迪士尼窗貼、拍照背板、拍照框等，可體驗滿滿的迪士尼懷舊風情懷氛圍。
只要於9月18日起在台北時代門市消費滿 1000 元，還可體驗「復古拍貼機」乙次；星禮程會員於9月18日起台北時代門市，消費任一大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得「迪士尼聯名限定明信片」乙張(款式隨機，贈完為止)。
📌外送平台「迪士尼造型吊飾」隱藏贈品
活動期間全日於外送平台foodpanda、 foodomo，購買指定套餐可獲贈「迪士尼造型吊飾」一個(款式隨機送出，不可選樣，數量有限，送完為止)。
第一波9月19日至10月3日，「歡聚4杯組」內含特大杯那堤4杯＋迪士尼造型吊飾1個，套餐價600元；「那堤蛋捲組合」內含咖啡蛋捲禮盒1盒＋特大杯那堤1杯＋迪士尼造型吊飾1個，套餐價650元。
第二波10月4日起至售完為止，「歡聚4杯組」內含特大杯那堤4杯+＋迪士尼造型吊飾1個，套餐價600元；「咖啡隨行外帶盒」內含咖啡隨行外帶盒1盒＋迪士尼造型吊飾1個，套餐價500元。
另外，cama café咖啡則攜手生活時尚品牌DYCTEAM、台電文創，打造聯名露營風「野咖 A Cup of Chill」秋日主題季，推出「秋天的第一杯咖啡」，「好野人馥桂美式」、「好野人馥桂拿鐵」及「好野人栗香拿鐵」，3款桂花香及栗子香新品飲料，還打造丹寧緹花周邊商品；松菸的 「豆留文青店」，即日起至11月14日每晚還有限定聯名光雕秀。