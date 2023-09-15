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薪水追不上房價！七都「這縣市」只想躺平　新竹市買房最輕鬆

▲薪資所得調整的幅度，追不上房價飆漲的速度，台南市相差15倍之多，讓人最想躺平，雙北高房價也讓人吃不消。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲薪資所得調整的幅度，追不上房價飆漲的速度，台南市相差15倍之多，讓人最想躺平，雙北高房價也讓人吃不消。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者黃韻文／綜合報導

薪水調整的幅度，追不上房價飆漲的速度，讓不少年輕人對買房萌生躺平念頭。根據《591實價登錄》統計，近5年七都房價漲幅與家庭可支配所得漲幅，全台近5年房價漲幅約40%，每戶所得漲幅僅6%，兩者相差6.7倍，更有半數縣市兩者漲幅差距超過平均值，以台南市相差15.6倍居冠，而買房負擔相對輕鬆則是新竹市，房價與所得成長幅度相當。

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全台所得最無力追上房價的縣市就是台南市，台南5年來房價大漲逾66.9%，不過所得卻僅微幅成長4.3%，相差15.6倍。台南近年重大建設蓬勃發展，包括台積電加碼於南科擴廠、三井OUTLET進駐、大台南會展中心、沙崙綠能科學城以及串聯南科與市區的北外環道路等，在建設利多下，房價率先反應，只能眼看房價漲幅海放薪資調幅，成為全台最讓人想躺平的縣市。

▲三井OUT LET台南店今天開幕，一早就引來大批排隊人潮（圖／記者林怡孜攝，2022,02,25）
▲三井OUTLET在2022年初進駐台南。（圖／記者林怡孜攝）
接著則是房價與所得漲幅相差10倍以上的桃園市，桃園房價上漲43.4%，不過所得漲幅敬陪末座僅4%。桃園工業區多，近5年成為台商回流大舉投資的地方，擁有產業支撐，加上桃園機場捷運通車、綠線動工，逐漸消弭與雙北的屏障，完成北北桃一日生活圈，吸引不少雙北客移居，促使房價上漲。

房價與所得成長相差超過全台平均的還有高雄市，相差8.7倍。高雄市近年因台積電宣布將於楠梓設廠，帶動高雄房市沸沸揚揚，房價漲幅從2018年到2022年間成長52.2%，然而由於台積電仍處於規劃階段，產業結構並未變動，所得漲幅僅有6%，5年間也讓高雄人離買房之路更加遙遠。

再來，所得追不上房價漲幅的還有台中市，房價由2018年的1字頭，飛躍至2022年的3字頭，漲勢驚人，所得方面則成長7%，相差7.4倍。台中為台商大本營，在中美貿易戰後台商大舉回流，帶來就業人口紅利，加上台中國際會展中心、台中巨蛋、以及台中首條捷運綠線通車等多項建設利多，讓台中房市如虎添翼，房市火熱。

▲台中巨蛋工程計畫預算99.98億元後重行辦理工程招標(圖／建設局提供2023.8.1)
▲「台中巨蛋」預期最快在2026年完工啟用。（圖／建設局提供）
而所得與房價成長差距小於全台平均的則有新竹縣市，兩縣市近5年所得漲幅非常可觀，成長超過2成，大幅領先全台平均。新竹科學園區近年受惠科技業景氣暢旺，荷包滿滿的竹科新貴紛紛將資金挹注房市，造成以竹科買盤為主的新竹，房價飆漲，又以竹北市為房價領頭羊，帶領新竹縣5年間房價漲幅近8成，不過在所得與房價雙雙成長下，買房對於新竹人來說，仍較全台其他縣市輕鬆。

最後則是雙北，房價與所得漲幅差距約2倍，雙北因房價基期較高，5年間房價成長18.6%、23.2%，而所得年增直逼10%，高於全台平均，不過僅能表示雙北房價與所得成長幅度相對有成長，雙北高房價對許多民眾來說，仍是遙不可及的夢想，尤其是新北，2022年所得更少於桃園與新竹縣市，但房價卻高出不少，十足反映台北居大不易。

▲台北市2023上半年商辦總銷破百億，信義區頂級商辦月租金單價5000元起，士林區正對萬坪公園的頂級商辦，租金單價也上看3000元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲雙北寸土寸金，即使所得年增直逼10%高於全台平均，但已過高的房價仍讓人吃不消。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全台及七都近五年房價與所得漲幅。（圖／591房屋交易網）
▲全台及七都近五年房價與所得漲幅。（圖／591房屋交易網）

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