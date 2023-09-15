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辣媽奈良餵鹿「肩帶被咬斷」！胸部露出急逃難　尪回1句笑翻3萬人

▲不少國人到日本旅遊時總是會安排「奈良公園餵鹿」的行程，而與鹿的互動相當有趣。（圖／取自推特@smr_patissier）
▲不少國人到日本旅遊時總是會安排「奈良公園餵鹿」的行程，而與鹿的互動相當有趣。（圖／取自推特@smr_patissier）

記者張嘉哲/綜合報導

不少國人到日本旅遊時總是會安排「奈良公園餵鹿」的行程，近幾年疫情解封之後，不少在當地的趣事也都被分享到網路上。然而近日一名辣媽就在日本旅遊社團分享，表示日前到奈良餵鹿的時候，鹿群非常激動的搶食仙貝，甚至還咬斷了她的肩帶，導致她的胸部意外露出，嚇得驚慌逃跑，沒想到找老公求救時，老公神回1句話讓3萬人全部笑翻了。

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一名辣媽在臉書社團「日本自由行討論區」貼文指出「我保持著少女情懷堅持要去奈良餵鹿，抵達奈良已傍晚，趕緊和朋友衝進店家買鹿仙貝，還叮嚀老公要幫我拍得像網美一樣喔！原本還擔心鹿會不會上午已經被餵飽飽了，結果一步出店家，鹿群像喪屍般的聚集過來，吃相超豪邁的就奪走一片仙貝，不到30秒一包就沒了」。

「後來我拿著第二包仙貝對著遠處老公跟兒子揮手說：『你們要不要來餵啊？』結果一隻喪屍鹿可能以為我不餵它，一個怒吼咬住我小可愛的下襬，突然間肩帶就斷了，我的胸部掉出來啊啊啊啊啊啊！我發狂的大喊狂奔，其他遊客全部都笑暈」。

▲今（18）早有網友在PTT發問「奈良沒什麼好去的吧？」結果意外釣出巷仔內網友分享「隱藏景點」，大讚「超可愛，而且很清幽」。（圖／取自pixabay）
▲不少國人到日本旅遊時總是會安排「奈良公園餵鹿」的行程。（示意圖／取自pixabay）
後來該名辣媽想要求救老公，於是往老公方向跑去，結果父子倆竟然同時大叫「不要過來，不要過來，會把鹿引過來」，讓該名辣媽哭笑不得的說「正所謂夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」文章還附上被朋友捕捉自己肩帶被咬斷後，用外套遮住半邊胸部的樣子。

貼文曝光後，超過3.4萬名網友按讚，破千則留言表示「太好笑了！怎麼可以描述的這麼生動啊」、「真的快笑死，老公真的超無情」、「老公真的是神回應，看他沒有餵食應該不喜歡鹿」、「講的太有畫面一邊想一邊笑」；而也有網友分享經驗表示「真的最好就是一整片給牠們，玩耍的會都會被咬哈哈」、「我之前去手中的垃圾都被鹿咬走，嚇得我狂尖叫」。

而事實上，對於奈良公園餵鹿的技巧，奈良縣府就曾經提醒6大事項，包括「切勿讓小朋友單獨餵鹿」、「不可用鹿仙餅挑逗小鹿」、「餵鹿時要時刻注意周遭鹿群」、「餵鹿時要看好自己的包包」、「不可餵食鹿仙餅以外食物」，以及「餵完鹿仙餅後要攤開雙手」，讓鹿群知道已經沒有食物了，才不會無端遭受攻擊。

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