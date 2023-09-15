辣媽奈良餵鹿「肩帶被咬斷」！胸部露出急逃難　尪回1句笑翻3萬人

我是廣告 請繼續往下閱讀
「後來我拿著第二包仙貝對著遠處老公跟兒子揮手說：『你們要不要來餵啊？』結果一隻喪屍鹿可能以為我不餵它，一個怒吼咬住我小可愛的下襬，突然間肩帶就斷了，我的胸部掉出來啊啊啊啊啊啊！我發狂的大喊狂奔，其他遊客全部都笑暈」。
後來該名辣媽想要求救老公，於是往老公方向跑去，結果父子倆竟然同時大叫「不要過來，不要過來，會把鹿引過來」，讓該名辣媽哭笑不得的說「正所謂夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」文章還附上被朋友捕捉自己肩帶被咬斷後，用外套遮住半邊胸部的樣子。
貼文曝光後，超過3.4萬名網友按讚，破千則留言表示「太好笑了！怎麼可以描述的這麼生動啊」、「真的快笑死，老公真的超無情」、「老公真的是神回應，看他沒有餵食應該不喜歡鹿」、「講的太有畫面一邊想一邊笑」；而也有網友分享經驗表示「真的最好就是一整片給牠們，玩耍的會都會被咬哈哈」、「我之前去手中的垃圾都被鹿咬走，嚇得我狂尖叫」。
而事實上，對於奈良公園餵鹿的技巧，奈良縣府就曾經提醒6大事項，包括「切勿讓小朋友單獨餵鹿」、「不可用鹿仙餅挑逗小鹿」、「餵鹿時要時刻注意周遭鹿群」、「餵鹿時要看好自己的包包」、「不可餵食鹿仙餅以外食物」，以及「餵完鹿仙餅後要攤開雙手」，讓鹿群知道已經沒有食物了，才不會無端遭受攻擊。