高虹安臉書道歉承諾 市府首長不得未報備與李先生有任何往來接觸
新竹市長高虹安近日身陷「好友」干政風暴，今（15）日高虹安在自己臉書發出影音鞠躬並道歉表示，李先生絕無干涉市政決策或參與市府會議，她也承諾，即日起，新竹市政府所有首長不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。
記者李春台／新竹報導
高虹安臉書發文表示，對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾、市民朋友們致歉，也向各界再次說明。高虹安說，自從她就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅極少數與李先生已有私交之舊識市府人員，與李先生仍有朋友間的互動往來，李先生也未曾踏進市長室一步，如偶有在市府後方停車場等候本人下班時，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。
高虹安表示，李先生也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸多質疑與批評，她仍須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。
未來，高虹安說，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，高虹安正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。
高虹安指出，她很清楚作為承載新竹市民期待的民選首長，社會越嚴格的要求，越多的關注，代表的是越深的期待。感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她會用更高標準審視自身，也再次感謝包含錢前局長和議員等人的監督指教。
高虹安最後強調，她和市府團隊將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付，再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。