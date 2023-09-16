今日必吃／體驗老台中人「泡沫紅茶店」 這道豆干必點香辣又爆汁
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本日到了台中，試試老台中人喜愛的「泡沫紅茶店」，位在台中火車站前的「翁記泡沫廣場」，來此除了可喝杯現點現做的手搖飲，還有個佐茶小點「烏龍豆干」，紮實的香辣爆汁美味，堪稱是每桌必點菜色。
記者葉盛耀/綜合報導
早期的「泡沫紅茶店」、以現代一點講法可能就是「手搖飲店」，但在那個年代中，內用的泡沫紅茶店，有其絕對重要功能，無數莘莘學子能在裡頭討論功課，抑或聊天打發時間，是曾經歷過的五、六年級生，幾乎都有的難忘青春回憶。
而泡沫紅茶店除了現做紅茶、綠茶，後來也衍生出國粹「珍珠奶茶」，雖然曾經有過台中與台南都各有業者跳出高喊，自己才是珍珠奶茶的發明家，但創始者為誰可能無法正確考證，總之，來到台中想有點懷舊行程，必定要造訪一下「泡沫紅茶店」，不少在地人則推薦這家創立於1983的「翁記泡沫廣場」。
現在的翁記，因曾重新裝修，改以黑白灰色為餐廳主調，變得較現代風。而菜單裡依舊有著烤厚片吐司、簡餐、小火鍋，但是最招牌的菜色則屬「烏龍豆干」，可以看到幾乎是每桌必點，而且一定要選擇辣味的。
滷到滿是孔洞的大豆干，早已吸足了滷汁精華，再加上九層塔、蔥、蒜與辣椒添香，那個香醇帶辣勁的銷魂美味，再配上大吸一口自己的冰涼茶飲，好不痛快。
📍店家資訊
▪翁記泡沫廣場
▪台中市北區精武路326號
▪04-2226-6057
▪周一公休
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