統神摯友「基隆東」跳水頭部重擊！差點半身不遂 住院現況曝光
知名實況主亞洲統神的摯友「基隆東」，近期參加直播戀愛實境節目《單身即D寓》，沒想到在14日晚間跳進泳池時，不慎撞擊頭部，被緊急送醫，而今（16）日稍早，他也發文公布目前身體狀況：「我是真的運氣很好，不然我應該半身不遂的」。
記者潘毅/綜合報導
「基隆東」日前參加實況主月希主辦的戀愛實境節目《單身即D寓》，沒想到在14日晚間，他為了完成泳池任務，要跳進泳池中，但卻錯估了泳池深度，以頭部向前「翻一圈」的姿態落水，卻不慎撞擊到泳池底部，過了數十秒都沒有浮出水面，現場所有實況主才驚覺事情大條，緊急叫救護車，將基隆東送去醫院。
今（16）日基隆東請老婆代為發文，先是強調「發生這件事情是意外，不需要去炎上任何人、任何團隊」，同時解釋，自己此次活動前兩天都未曾下水，忘記水的淺度，第三天的時候，「我習慣跳水了，所以我用跳水的姿勢下去，當我發現這件事的時候，已經來不及了，我頭已經撞到了！」
基隆東回想起當時在水下的情形，「當下我想要起來回到水面，我真的沒有唬爛，我人是有意識的，但是我脖子以下是沒知覺的 ，我嘗試想要靠自己上去，但我發現我真的動不了」。
最後基隆東也提到，「今天也跟醫生聊過了！我是真的運氣很好，不然我應該半身不遂的，目前看來恢復的狀態，我的左手應該是沒辦法恢復到從前，我目前能有的握力大概是以前的三成，醫生說留院觀察看看，如果不行就要考慮開刀 ，但開刀就有半身不遂的風險」，同時也感謝摯友亞洲統神等人，從外地奔赴當地醫院探望他。