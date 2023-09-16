逛夜市目睹女子單手狂比「540」！機警路人秒報警　男友直接被抓

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女子也趁著這幾秒時間，訴說自己的慘痛遭遇，因為男友吸毒又會家暴，自己常被綑綁痛毆、拿熱水淋燙，被衣服遮蔽的地方，其實有著一堆傷痕與瘀青。哈茲魯也立刻幫忙報警，並向一旁攤商、夜市人員求助。
男子回來後察覺狀況不對，便想要立刻拉著女友離開現場，但被一群工作人員合力找藉口拖延，最終等到警方出現時，男子一度激烈進行反抗，但最終仍被警方帶回。
事後哈茲洛也到警局以目擊者身分做筆錄，還收到了來自女子父親的感謝訊息。同時也希望「540」求救手勢能成為更多人知道的資訊，才會決定發出這段影片。
❗「540」國際求救手勢
由加拿大婦女基金會（Canadian Women's Foundation）發起的「540」救援手勢，是當一個人遇險時可以使用的單手手勢，首先當事人會舉起單手，手掌朝外，拇指內彎，然後將其他四指闔上，蓋住拇指，近似握拳，就像在依序比出5、4、0三個數字。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110