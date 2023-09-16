買iPhone 15又多一個理由！ Pro系列5G網速大提升 專家印象深刻
蘋果iPhone 15系列將於9月22日正式開賣，不過台灣由於匯率影響，出現1至2千不等的漲價，也讓部分果粉抱持觀望態度。不過現在要買的理由又多了一個，因為專業測速平台SpeedSmart公布數據發現，iPhone 15 Pro可以讓5G網速大提升。
記者潘毅/綜合報導
近期測速平台SpeedSmart進行實測，把美國本土最多用戶的3間電信商用iPhone 15 Pro進行5G網路測速，結果發現AT&T、T-Mobile、Verizon的5G下載速度分別來到204.34Mbps、300.92Mbps、243.06Mbps，分別相較前代提升了14.6%、22%及24%，全都有著明顯提升。
蘋果自iPhone 12開始支援5G，每代的5G網速都有增進，但這次iPhone 15 Pro在5G網路上有著 255 Mbps 平均下載速度，連上傳速度也有小幅增加，讓測試專家們的印象十分深刻。
SpeedSmart解釋，iPhone 15 Pro系列5G網速提升的主要原因是採用更新的高通Snapdragon X70 5G晶片，針對網路部分有3部分的主要改善，降低功耗增益、更佳的 5G 載波聚合能力，最後當iPhone距離基地台位置較遠時，連接效果也有提升。