為噪音殺高雄夫妻恐冤死 管理員揭男控噪音當天被害人全家去度假
高雄鄰居殺夫妻案恐是冤死？高雄武廟路大樓在昨（15）日發生男子持刀刺殺樓上鄰居羅姓夫妻的兇殺案，疑似因為噪音擾人痛下殺手，該大樓陳姓管理員組長也說，曾有次樓下的吳男反映很吵，但樓上羅家人全家出去玩根本不在家，恐有誤會。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳組長說明，噪音問題存在很久了，有次14樓羅家出門不在家，樓下吳男仍說有噪音，事情告上管委會，管委會也請雙方坐下來好好談，但是仍然未獲得解決，一方覺得樓上吵，另一方則解釋不在家，大樓管委會也曾討論過會不會是水垂效應，沒想到還沒查明之前就生憾事。
羅男妹妹今日也在Dcard發文提到，嫂子他們已經和樓下解釋多次，他（指兇嫌吳男）說很吵的時段，平日白天小孩上學了、兄嫂也去上班，家裡根本沒有人，或是大半夜小孩都睡了，樓下還是說小孩很吵。
羅男妹妹並說，有次樓下找管委會一起上來，結果家裡根本沒有人，還有一次兄嫂一家從外地返家才被管委會告知又被反應很吵，但整個周末全家都不在高雄，如果真的那麼吵，怎麼這麼多次都沒有抓到正在吵？
死者妹妹與管理員說法一致，但吳嫌被逮後始終保持緘默，並拒絕夜間偵訊，因此昨晚先解送拘留所，在今日上午才被依涉嫌殺人罪移送高雄地檢署，並建請羈押，但吳嫌人到了地檢署仍繼續保持緘默，十分不配合，該案於預計於今晚8點開聲押庭。