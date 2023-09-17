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8種習慣「會召喚窮神」！命理師警告快戒掉　第6種超多人改不掉

▲在這個物價高漲、薪水又不漲的年代，開源節流成為非常重要的理財觀念之一。（示意圖／記者顏真真攝）
▲在這個物價高漲、薪水又不漲的年代，開源節流成為非常重要的理財觀念之一。（示意圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在這個物價高漲、薪水又不漲的年代，開源節流成為非常重要的理財觀念之一，然而就算只知道開源不懂節流的話，錢也是不斷的離開自己的錢包。近日，命理師艾菲爾更是點名人有「8大習慣」會招來窮神，雖然當下看似無害，卻也慢慢影響自己的財務狀況，呼籲一定要戒除，其中第六點更是有不少人「改不掉」。

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一、隨意花錢

意味著沒有明確的預算或計畫，人們常根據衝動和慾望做出購買決策，可能導致超支和財務緊張，建議建立每個月的預算，並列出所有收入和支出，確保支出不超過收入。購物前也應考慮是否「真的需要該物品」，以及它是否在預算內。

二、信用卡濫刷

通常無法每個月全額還清信用卡的支出，導致高額的信用卡債務和高利息支付。建議信用卡支付至你每個月能還清的金額，避免高額利息，時刻關注信用卡帳單，制定還款計畫、盡量減少債務。

▲不少人都會濫刷信用卡，導致自己的錢不斷支出都不自覺。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少人都會濫刷信用卡，導致自己的錢不斷支出都不自覺。（圖／美聯社／達志影像）
三、缺乏儲蓄

代表沒有應對緊急情況的備用金，恐使在緊急情況下陷入財務困境。建議每個月將一部分資金存入儲蓄帳戶，以建立緊急儲備金，一般建議至少儲存3至6個月的生活費用作為緊急儲備。

四、忽視投資自己

忽視個人成長和職業發展，可能導致未來的財務機會被錯過。投資時間和金錢以提高技能和知識，包括參加培訓課程、研究新行業趨勢、參加研討會或購買相關書籍，個人成長可增加未來的收入潛力。

五、過度衝動性消費

指的是購買奢侈品或不必要的物品，支出超出自己的財務能力範圍。建議購物前三思，問自己是否真的需要該物品，以及它是否值得花費。建立購物清單、並遵循購物計畫，避免衝動性購物。

▲不少人都過度衝動性消費，且在社交生活上奢侈不懂節制。（圖／記者朱永強攝）
▲不少人都過度衝動性消費，且在社交生活上奢侈不懂節制。（圖／記者朱永強攝）
六、社交生活不計成本

參加昂貴的社交活動，如吃高檔餐廳或度假，而不考慮自身經濟狀況。建議選擇更經濟實惠的社交活動，例如組織家庭聚餐、戶外活動；與朋友共享低成本的娛樂方式，像是看電影、親自下廚或戶外運動。

七、拖延還債

不積極償還債務，只支付最低還款額可能累積債務和更多利息。應盡快還清高利息債務、制定還款計畫。考慮採用額外的收入來加速債務償還，如削減開支、尋找副業或增加工時。

八、缺乏財務計畫

恐導致財務狀況不穩和不可控制。建議建立明確的短期、長期財務目標，創建財務規劃，包括投資、退休計畫和稅務策略等，定期審查和更新財務規劃，以確保它和生活變化保持一致。也可考慮諮詢財務顧問以獲取專業建議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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