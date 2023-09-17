電鍋煮水餃「盤子中間放鵝肉」！真實用途曝光 婆媽狂讚聰明
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。然而，你煮冷凍水餃時，是否都是使用滾燙的熱水來煮呢？每次都在苦惱怎麼樣煮出皮Q不破的好吃水餃。而就有網友分享自己用電鍋煮水餃的獨門做法，且在入鍋前，會在中間擺上幾塊鵝肉，其用途曝光後，讓不少網友大讚聰明。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在Tik Tok貼文指出「有人連煮水餃都懶的嗎？」只見貼出的影片，原PO將冷凍水餃裝到一個盤子內擺放整齊，並在中間空出一塊放上幾塊鵝肉，接著就將盤子放入電鍋，在外鍋加水，電鍋跳起打開蓋子之後，香噴噴的蒸餃就出爐，相當方便，烹煮過程中也能離開現場不需顧火。
貼文一出，不少網友紛紛回應「電鍋蒸餃超級好吃的哈哈哈哈，我個人覺得比水煮好吃」、「在家自己蒸餃就是讚，而且不用顧火」、「我覺得用蒸的皮很Q，真的很好吃」、「只能說電鍋就是萬能，蒸水餃超讚」、「有時候想吃水餃又要做家事，放下去就直接離開去做自己的事，很方便」、「我也都用電鍋蒸煮水餃，不管是冷凍或手工的，盤子要放點水，這樣水餃才會熟」。
至於有人提問「那蒸水餃為什麼盤子中間還要放鵝肉」？該名網友就出面回應「因為要讓鵝肉的油釋放出來，這樣水餃就不會直接黏在盤子上」，不少人直呼「鵝油蒸餃是吧！看起來超美味，改天來試試看」、「這招學起來了，不會洗鍋子好開心」、「這招好聰明啊！直接學起來下次試試看」。