Emoji Kitchen爆紅！女生最討厭Emoji是「它」 男生亂用誤會大了
現在許多人聊天一定都要搭配「顏文字」或者「emoji」，不僅能讓文字看起來更生動，還能表達自己當下的喜怒哀樂。近日Google鍵盤Gboard推出「Emoji Kitchen」新功能，瞬間在網路上掀起討論，不少人也相當期待iOS 17即將推出的新款Emoji，勢必又會掀起討論。然而，有了愛用的emoji，一定也有討人厭的emoji，《NOWnews》特別整理網友幾大討厭的emoji，甚至有些emoji男生亂用的話，容易被女生誤會是變態喔！
記者張嘉哲/綜合報導
一、尷尬笑搭冷汗😅
不喜歡的人認為，當對方傳這個訊息時，通常是表示「無言」、「ㄜ....」的感覺，只要看到這個符號，都有一點對方對你感到無言、指責的意味。
二、開口笑張嘴😀😃
不喜歡的人認為到底是想要笑還是要不笑，有時候搭配文字看起來非常像在嘲諷，或者不知喜悅程度，例如回應別人吃飯邀約時，回答「喔喔好啊我可以😀」，有一種難以言喻的感覺。
三、撇嘴上揚笑😏
不喜歡的人認為是一種驕傲的姿態，許多男生都自以為很厲害時會使用該貼圖，好感度大減。
四、噁男代表貼圖惡魔、臉紅吐舌🥵😈
這兩款貼圖被女網友一致認同是「噁男代表貼圖」，當出現臉紅吐舌時是有18禁的意味存在，另外許多男生在追女生時，都喜歡講自己有多壞，並且搭配惡魔的貼圖，都不被女生喜愛。