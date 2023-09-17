買下停車位還要月付500元！車主見「收費名目」超困惑：這合理嗎
台灣的市區、住宅區等地區，總是一個車位難尋，許多人買房都會順勢購入車位，確保轎車有地方停。近年來一個車位要價破百萬也不算罕見，卻有民眾分享，身邊同事買下一個平面車位，每個月卻還要多繳500元，但眾多車主聽完「收費名目」後也傻眼：「這合理嗎」。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發起討論，提到近期加註社區的同事，近期買了一個平面車位，結果除了停車費的金額之外，每個月卻還要多付清潔費500元，這讓他相當困惑「車位不是都買下了嗎？為什麼還要每個月多付這筆錢？」
貼文出現後，立刻有不少車主也深有同感表示：「還聽過一千的，所以我只住透天」、「這個收費名目，我也覺得莫名奇妙」、「就是多凹一筆費用吧...根本沒看過人在清潔」。
但也有一派人認為收費算合理，「5百其實便宜耶，場地要維護有人會打掃」、「照明 、路面維護、電捲門出入遙控跟維修，都要錢吧」、「使用者付費阿，不然停車場燈管壞掉，要哪個車主自己去換」、「有些大樓停車場出入口還有警衛指揮」、「真的有在清潔保養的話，付這錢沒問題啊」、「跟管理費區隔開來很好啊，沒車位不用付」、「鐵捲門通常也會有遇到修繕情況」。