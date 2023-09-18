客留1星評價遭公審！「本名被當特價活動」 台南甜點店緊急道歉
「一星負評讓老闆斷了理智線」！近日一名網友在社群上爆料，表示自己在台南知名甜點店購買甜點，但吃後覺得口感不佳，於是上網留下一星負評，沒有想到店家卻掀起論戰，除了公審客人之外，還能客人的真名來當作「特價活動」，讓該名客人超級傻眼，眼看輿論越燒越大，店家在17日發文致歉，同時承諾將全額退費。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友日前在「Dcard」貼文指出，自己跟家人到台南某知名甜點店買了2個提拉米蘇、2個芒果盒、1個烤牛奶、1個巴斯克，結果店家自稱芒果盒中的芒果口感像芒果青，但是家人吃了之後都覺得口感不好，於是上網到該甜點店的Google評價留下一星評價，表示「就是芒果還沒熟，硬是採下來做成芒果丁，吃起來是沒熟口感極差，那種品質根本不應該拿來賣」。
沒想到店家卻對評論感到不服，表示「（芒果盒）在製作過程中本來就沒有辦法兼顧每顆芒果的品質，賣沒熟的給妳我會賺的比較多嗎？」後來該網友家人也上網評論提拉米蘇難吃，結果店家便把該網友的家人姓名拿來當作優惠活動名稱，舉辦「XX週」提拉米酥行銷活動，甚至在IG公審消費者的評論，讓大批網友超傻眼。
對於這樣的行為，店家解釋，若顧客對產品有疑慮，告知後店家絕對會幫忙處理，但直接留下負評「無疑是給商家一拳」，對店家信心、自我認知的傷害都極大，也沒有機會能夠彌補或調整缺失。
而眼看事件越燒越大，該家台南甜點店17日出面致歉，表示「感謝事主針對事情來討論，並勸導大家理性發言，就事論事，這點是我必須學習的，而不是無腦發文公審，將會進行全額退費或是以客人名字將款項捐助公益團體。店家補」。店家強調「自己之所以今天才道歉，是因為真的檢討自己的錯誤，花了點時間整理自己的思緒自我反省，不是隨便發一發息事寧人。」