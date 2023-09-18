iPhone 15賣爆！狂吸安卓人跳槽 10年老粉見「1關鍵」秒喊換了
iPhone 15系列15日晚間8時在蘋果官網開放預購，一開賣瞬間就將官網擠爆。對此，就有網友透露他身邊許多使用安卓手機（Android）的朋友都打算跳槽換iPhone 15，關鍵在於「有Type-C很加分」，於是讓他好奇蘋果在台灣市占率是否會再上升，貼文曝光後，引起網路熱議，不少人認同直言：「用了10年要換15了」、「我主要是Android真的用兩三年系統就會有點問題所以想跳槽，然後這一次改成Type-C也是一個推進的吸引力」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友16日在PTT發文，他以「iPhone 15真的有機會把市占推上新高？」為題，表示周遭拿iPhone 11以下的果粉朋友，幾乎都已經準備好要換iPhone 15，只是因為怕新機傳出災情所以不想衝第一波。反倒是使用Android的朋友，只要不是近兩年換旗艦機，都對iPhone 15興趣超高，共同理由都是「有Type-C很加分」，而原PO查資料發現，蘋果去年在台灣市占率達47.9%，加上今年iPhone 15的熱賣，有機會讓市占率突破60%，因此好奇發問：「台灣真的要跟日本一樣變成蘋果島了嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛認同留言，「沒辦法，安卓陣營不給力」、「應該會破八成」、「安卓用一年還是打算換回iPhone」、「蘋果改Tpye-C提升超大，反觀安卓每年繼續擠牙膏」、「用了10年要換15了」、「我主要是Android真的用兩三年系統就會有點問題所以想跳槽，然後這一次改成Type-C也是一個推進的吸引力」。
不過也有不少網友搖頭直言，「Type-C安卓用很久了，蘋果改這就加分嗎」、「換機潮，應該還是果粉自己買單而已」、「為了USB-C換蘋果？我是覺得不可能」、「iOS我給過他好多次機會，還是不行」、「台灣熱賣不代表iPhone 15在全球熱賣好嗎」、「拿掉醜死的動態島，加入螢幕下指紋辨識，我再考慮買」、「如果是Type-C的緣故，那不就證明了Android領先好多年了」。