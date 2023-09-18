YouTuber停更元年！「5組人馬震撼宣布」　他百萬訂閱仍沒賺錢

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這是一個大陸經典電影解說YouTube頻道，經營超過6年，所產出影片流量整整超過7億之多，深受不少觀眾喜愛，沒想到卻在今年初的時候，頻道突然震撼宣布道別，指出未來頻道將不再更新影片，讓許多想懶人看電影的粉絲相當錯愕，看電影的人表示「這是一個考慮了很久的決定，但停更不代表我們不再踐行對電影的熱愛」，頻道至今確實再也沒有更新。
二、「眼球中央電視台」
在今年4月1日時，兩位主持人視網膜、眼肉芽就在社群上宣布6月1日起將停止更新，不過因為當天是愚人節，不少人都覺得只是玩笑話而已，沒想到主持人卻在Podcast節目「百靈果News」中親自證實停更，觀眾這才發現講的話是屬實！
視網膜提到，主要的原因還是「累了」，頻道已經走向規模化、團隊化，現在不只要兼顧內容，同時還要兼顧商業的考量，「 覺得創作的時間被壓縮了，可能只剩50％，像是現在稿子也都是寫手在寫 」，另外則是討論新聞的氛圍跟開台之初已經很不一樣，「有許多網友會扭曲節目的內容，造成極端的謾罵或攻擊，而這並不是他們做節目的初衷，也會對此感到很疲乏，最終才決定要停更 」讓粉絲感到相當可惜。
三、「這群人TGOP」
「這群人TGOP」成立13年，在8月時拋出「明年將會找一個適合時間停更」的消息，成員展榮表示「這個決定，是我們這群人所有的團員經歷了好幾個月的討論所達成的共識」展榮強調「停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表『這群人』這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給他們一些時間，讓他們得以用不同方式回到大家面前，繼續延續『這群人』的精神」，消息來得突然，讓粉絲感到不捨，只能好好珍惜停更錢的最後優質影片。
四、「阿神」
擁有超過300萬訂閱的知名遊戲YouTuber 阿神，9月10日在臉書、推特上宣布「阿神頻道10月15日起永久停止更新」，消息來得突然，讓粉絲感到驚訝。阿神表示，過去14年幾乎所有時間都花在電腦前面，每天產出影片，雖然得到的東西很多，但是生命中也失去很多東西，很多大家習以為常的事情，自己卻沒辦法辦到。
阿神說，現在做YouTuber對自己來說是一種負擔，覺得很累，但最累的不在於玩遊戲、拍片、剪影片字幕，而是永遠摸不透 YouTuber 的演算法。預告將在10月15日的影片當中，會給粉絲和自己一封信，都是真心話的表白。
五、「卡提諾狂新聞」
在Youtube上擁有104萬訂閱者的「卡提諾狂新聞」，從7年多前開始營運至今，是台灣以詼諧風格對新聞事件進行針貶的創始始祖。不過9月16日狂新聞發出最新一期影片，標題大大寫上「最後一集」四個字。
狂新聞在影片後半段自嘲表示「狂新聞一樣難笑，我們從七年前週更到現在沒停過，調皮七年的調皮鬼也要走了，原因絕對不是因為政治問題，主要原因還是錢錢錢，影片黃標沒有收益，小編爆肝哭天喊地，百萬訂閱沒有意義，過了一年訂閱百萬的金牌Youtube都還沒給」無預警停更，讓觀眾感到非常吃驚。