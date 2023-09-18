中秋節烤肉活動全消失！他愣「退流行了嗎」 眾揭殘酷真相點頭
9月29日即將迎來一年一度的中秋節，在傳統習俗中，許多親朋好友會在這天相約烤肉，一起感受團聚氣氛。近日就有一名網友指出，中秋節快到了，但到現在還都沒人約他烤肉，讓他好奇問：「烤肉不流行了嗎？」貼文曝光後，多數網友都認為關鍵在於燒肉店的崛起太吸引人，紛紛留言直呼：「早就去燒肉店吹冷氣吃和牛了，誰在生火。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（17）日在PTT發文，他以「烤肉不流行了嗎」為題，表示下週就是中秋節了，最代表性的活動當然就是烤肉，但他都沒收到有人找烤肉的通知，讓他疑惑問：「難道是退流行了嗎？有大大可以分享一下類似經驗嗎？」
貼文曝光後，不少人吐槽原PO，「也許不是沒人找，而是沒人找你」、「沒有人在揪和沒揪你，只有一線之隔」、「沒人找你而已，不是沒人要烤肉」、「不吃烤肉跟沒人找差很多欸」。也有人直言，「熱死，花時間購物還要收垃圾」、「30幾度，不知道是烤肉還是烤人」、「是變少人烤了，要整理要清很麻煩，每次都會有人來蹭不做事」。
然而最多網友點出關鍵在於「燒肉店的流行」，「現在流行一人燒肉吃到飽」、「趕快搶一人燒肉店，當天必爆」、「早就去燒肉店吹冷氣吃和牛了，誰在生火」、「燒烤店、燒烤攤還是很多人，自己懶得烤」、「烤肉熱，寧可餐廳吃燒肉」、「現在都去燒烤店吃加一，有抽風機、冷氣，還有冷飲暢飲、哈根達斯」、「現在一堆高級燒肉，誰要路邊烤肉」，不過還是有人感嘆：「燒肉店沒吐司夾香腸，少了中秋的味道。」