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日本麝香葡萄價暴跌！譚敦慈公開正確「葡萄清洗法」：千萬別加鹽

▲日本麝香葡萄價格暴跌，正是大吃特吃好時機，葡萄該怎麼洗才會乾淨，譚敦慈靠一張廚房紙巾就能搞定。（示意圖／取自Unsplash）
▲日本麝香葡萄價格暴跌，正是大吃特吃好時機，葡萄該怎麼洗才會乾淨，譚敦慈靠一張廚房紙巾就能搞定。（示意圖／取自Unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

日本麝香葡萄向來要價不菲，平均一串1500日圓至2000日圓，但近來因為產量暴增，再加上對中國出口量減少等因素影響，使得日本境內價格瞬間跌落，甚至出現一串398日圓、換算台幣甚至不到百元的價格。但不管葡萄價格多少，吃進嘴裡都要好好洗乾淨才行，「無毒教母」譚敦慈教授使用「一張廚房紙巾」，就能把每顆葡萄洗得乾乾淨淨。

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葡萄上有一些白白的粉末，不熟悉的民眾可能會誤以為是灰塵，因此花上大把時間清洗，譚敦慈解釋，「葡萄外面的白色粉末是果粉，無毒不必擔心。」至於葡萄該怎麼清洗，譚敦慈提供一招簡單做法，將葡萄剪成一顆顆放水盆中，然後上面覆蓋廚房紙巾輕輕用手來回手滑動，等於是用搓洗的方式清潔，同時因為有餐巾紙等於增加接觸面積，讓每顆葡萄都能清潔，該洗法也能使用在櫻桃上。

▲古月葡萄農場長胡志豪把有機栽培導入葡萄園，種出來的葡萄像好茶，有「回甘」的味道，廣受消費者喜愛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）
▲葡萄上有一些白白的粉末是無毒果粉，民眾不用過度擔心。（圖／NOWnews資料照片）
譚敦慈提醒，多數水果都只需要清水沖洗後輕刷即可，不用每一種水果都用流動的水清洗，唯獨需要流動水清洗的水果就是「草莓」，用約莫一根竹筷的水流量，清洗12~15分鐘即可。

另外，很多人還有洗水果要加鹽巴的觀念，譚敦慈強調「千萬不要加鹽巴，因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」不僅不要放鹽巴，還有人會慎重的加入「醋」或是「小蘇打」，這些都讓她搖頭並解釋，加入醋、小蘇打反而會讓酸性或是鹼性的農藥附著在水果上面，難以清潔蔬果裡的農藥，這樣的做法只是適得其反。

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