袁冰妍逃稅遭罰！范冰冰補繳40億史上最高 鄭爽、鄧倫被點名劣跡
大陸女星袁冰妍因電視劇《琉璃》爆紅，去年卻被爆出逃漏稅，遭追繳近2千萬台幣罰款，她的微博目前已被禁言。大陸藝人逃稅一直是外界關注議題，42歲知名女星范冰冰就因逃漏稅，傳出需補繳天價稅額8.8億人民幣（近新台幣40億），除此之外，事業大紅的她還因此沉寂4年才復出。不僅如此，中國演藝圈當紅的小生鄧倫、小旦鄭爽也都曾涉嫌逃漏稅，被官方點名是「劣跡藝人」，而近日宋祖兒也被員工舉爆逃漏稅，原定要播出的戲劇面臨無法上映窘境。
記者薛羽彤／綜合報導
范冰冰在大陸影視圈貴為一姊，累積不少經典作品《武媚娘傳奇》、《我不是潘金蓮》等等。2018年大陸主持人崔永元爆料范冰冰簽下片酬各為人民幣5000萬元（約新台幣2.3億元）及1000萬元的「陰陽合同」逃稅，並指影視圈逃漏稅嚴重，引發社會關注。此舉讓范冰冰形象受到打擊，被調查後確定范冰冰需補繳天價稅額8.8億人民幣（近新台幣40億），事後范冰冰也在微博貼出道歉信，表示對此事深感羞愧、內疚，將依法繳交罰金，直到去年才漸漸回歸，付出不小的代價。
25歲女星宋祖兒日前被前員工實名舉報逃稅，金額高達4500萬人民幣（約1.96億台幣），爆料指她透過拆分合約，和私人帳戶收款的方式避稅，前東家「天喜影視」在消息曝光後火速切割，而她目前拍完待播出的戲劇包含《無憂渡》、《折腰》、《艱難的製造》、《閱讀課》。若逃稅調查屬實，宋祖兒演出的戲劇可能全面禁播，影響甚大，各大電視台也開始將與她有關的貼文刪除。
鄧倫靠著戲劇《楚喬傳》、《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》打開知名度，去年3月他被爆出逃漏稅，於2019年至2020年間偷逃個人所得稅近5000萬元人民幣（約台幣2.2億元），不僅遭重罰1.06億人民幣（約4.8億台幣），手上所有代言也全被取消，甚至遭官方全面封殺，鄧倫的微博、抖音帳號全被封禁。事後，鄧倫發聲明認錯，表示在配合相關部門調查的過程中，已深刻反省，會承擔一切責任。8月鄧倫為節目《上新了故宮》錄製旁白，疑似有要復出的跡象。
鄭爽之前遭指控和2019年主演的電視劇《倩女幽魂》片商簽訂陰陽合約，涉嫌逃漏稅，實際上拿到天價片酬1.56億元（約新台幣6.7億），最後她也被罰需追繳人民幣2.99億元稅金（約新台幣13億）。大陸廣電總局下令封殺鄭爽，連過去的代表作《微微一笑很傾城》等劇都遭到平台下架處置，鄭爽的個人微博也遭到永久禁言，加上先前傳出的代孕棄養風波，鄭爽想再復出，恐怕難上加難。