又挖出竹市府大秘寶？綠營議員：李忠庭企圖染指百億農村重劃

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建名表示，根據公開資訊，里奧在過去3年沒有做任何公部門的案子，高虹安上任後卻先後拿到民政處「2023竹塹媽祖文化季」及「萬聖節活動」標案，此外，里奧的公司登記地址與「當岱建築」這家建設公司的登記地址相同，而在里奧負責人的臉書上，可看到他自稱為「當岱建築」的工地主任，也與市府局處長頻頻互動。
議員楊玲宜表示，仔細追查這家「當岱建築」的背景，其負責人周祝伶名下更有群新建設、豪城不動產等多家不動產開發及建設的公司，而新竹在地的居民都知道，農村重劃案「新竹市東區水源自辦農村社區土地重劃案」的委託公司，就是豪城不動產公司，其公司負責人正是周祝伶。
楊玲宜指出，2015年於網路上公告的市務會議記錄上，前市長林智堅明確表示「於市地重劃涉及公共利益及社會公平正義，本府將主導公辦市地重劃及區段徵收，避免公共利益淪為私人壟斷」。至於為何高虹安上任後，市府就在3月發文給重劃會，公文表示「將續辦相關重劃作業」？而地方土開人士，也因這紙公文，讓水源、千甲地方一帶原本沉寂的土地買賣又活絡起來，這破百億的農村自辦重劃在高虹安上任後又死灰復燃。
楊玲宜強調，高虹安的私人關係與處理公共事務的人際網絡，都有濃厚的「建商味、土開味」。上週看到由高虹安親頒證書的市府工策會委員，同時具有建商、開發商身分，在網路上公然霸凌、威脅監督市政的議員劉崇顯，豈不坐實高虹安被稱為是建商市長、土開市長的傳言。對此民進黨團也強力譴責，楊玲宜表示，雖然民意代表沒有調查權，但會將這幾天搜集到的資料證據遞交地檢署，呼籲檢調勿枉勿縱，同時里奧行銷與市長李姓男友的互動與金流，皆必須有公權力介入調查。
議員曾資程出示照片證據，指出3月當岱建築於水源里原興路的建案開工，竟將當地居民出入的要道以鐵皮圍籬封死，並對外宣稱封閉時間長達2年。經查此道路所有權大部分為國產署所有，建商僅擁有一小部分，而當岱建築如此的行徑，不難令人聯想與高虹安在選舉時透過里奧行銷的合作，恃其有市長的撐腰，在地方顯露出惡霸建商的一面。曾資程強調未來在水源的農村重劃案，又是當岱建築的負責人周祝伶所主導，是否又會發生炒作土地或是欺凌當地百姓的行為，同時也希望檢調啟動調查。
更多「高虹安涉貪汙遭起訴」相關新聞。