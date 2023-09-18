獨／鈔能力發威！郭台銘連署志工價碼曝光　轉正月領5萬還有年終

又挖出竹市府大秘寶？綠營議員：李忠庭企圖染指百億農村重劃

▲竹市綠營議員懷疑李忠庭與建商企圖染指百億利益的農村重劃案，今天將相關資料送至新竹地檢署告發，希望檢調介入調查。（圖／翻攝「新竹市議會民進黨團」臉書直播）
▲竹市綠營議員懷疑李忠庭與建商企圖染指百億利益的農村重劃案，今天將相關資料送至新竹地檢署告發，希望檢調介入調查。（圖／翻攝「新竹市議會民進黨團」臉書直播）

記者李春台／新竹報導

新竹市長高虹安男友李忠庭再度涉入市府標案爭議，新竹市議會民進黨團今（18）日召開記者會揭露市府所舉辦的萬聖節活動，得標廠商「里奧整合行銷」營業登記地址與「當岱建築」相同，而當岱建築負責人周祝伶正好是水源土地重劃案的委託公司（豪城不動產）負責人，懷疑其背後目的就是水源重劃案的百億利益。新竹市議會民進黨團並將相關資料送至新竹地檢署告發，希望檢調介入調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹市民進黨議會黨團總召陳建名表示，媒體報導前文化局長錢康明曾向市長高虹安男友李忠庭說過「萬聖節讓你辦，為何跨年晚會讓你辦」，懷疑李忠庭已介入萬聖節標案。而日前文化局公開萬聖節活動標案由「里奧整合行銷」得標，巧合的是經查政治獻金，此公司的空間在去年選舉期間正是租用給高虹安作為競選辦公室使用，也令人起疑為何在新竹市的選舉，需要到竹縣去租辦公室？

陳建名表示，根據公開資訊，里奧在過去3年沒有做任何公部門的案子，高虹安上任後卻先後拿到民政處「2023竹塹媽祖文化季」及「萬聖節活動」標案，此外，里奧的公司登記地址與「當岱建築」這家建設公司的登記地址相同，而在里奧負責人的臉書上，可看到他自稱為「當岱建築」的工地主任，也與市府局處長頻頻互動。

議員楊玲宜表示，仔細追查這家「當岱建築」的背景，其負責人周祝伶名下更有群新建設、豪城不動產等多家不動產開發及建設的公司，而新竹在地的居民都知道，農村重劃案「新竹市東區水源自辦農村社區土地重劃案」的委託公司，就是豪城不動產公司，其公司負責人正是周祝伶。

楊玲宜指出，2015年於網路上公告的市務會議記錄上，前市長林智堅明確表示「於市地重劃涉及公共利益及社會公平正義，本府將主導公辦市地重劃及區段徵收，避免公共利益淪為私人壟斷」。至於為何高虹安上任後，市府就在3月發文給重劃會，公文表示「將續辦相關重劃作業」？而地方土開人士，也因這紙公文，讓水源、千甲地方一帶原本沉寂的土地買賣又活絡起來，這破百億的農村自辦重劃在高虹安上任後又死灰復燃。

楊玲宜強調，高虹安的私人關係與處理公共事務的人際網絡，都有濃厚的「建商味、土開味」。上週看到由高虹安親頒證書的市府工策會委員，同時具有建商、開發商身分，在網路上公然霸凌、威脅監督市政的議員劉崇顯，豈不坐實高虹安被稱為是建商市長、土開市長的傳言。對此民進黨團也強力譴責，楊玲宜表示，雖然民意代表沒有調查權，但會將這幾天搜集到的資料證據遞交地檢署，呼籲檢調勿枉勿縱，同時里奧行銷與市長李姓男友的互動與金流，皆必須有公權力介入調查。

議員曾資程出示照片證據，指出3月當岱建築於水源里原興路的建案開工，竟將當地居民出入的要道以鐵皮圍籬封死，並對外宣稱封閉時間長達2年。經查此道路所有權大部分為國產署所有，建商僅擁有一小部分，而當岱建築如此的行徑，不難令人聯想與高虹安在選舉時透過里奧行銷的合作，恃其有市長的撐腰，在地方顯露出惡霸建商的一面。曾資程強調未來在水源的農村重劃案，又是當岱建築的負責人周祝伶所主導，是否又會發生炒作土地或是欺凌當地百姓的行為，同時也希望檢調啟動調查。

更多「高虹安涉貪汙遭起訴」相關新聞。

柯文哲稱高虹安爭議「還算合理」　吳欣岱：這價值觀整黨皆然？

高虹安臉書道歉承諾　市府首長不得未報備與李先生有任何往來接觸

請辭民眾黨黨職　高虹安：主動請辭不違選罷法

男友干政風波首度現身　高虹安出面否認：李先生絕對沒有干預市政

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞