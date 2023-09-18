日本麝香葡萄價崩！一串433元→86元　品種、等級、產季挑選速懂

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麝香葡萄也稱作玫瑰香葡萄，是一種釀酒葡萄，但也適合直接生吃。麝香葡萄和「麝香」一點關係都沒有，麝香葡萄品種的廣度數量之多，被認為是歷史最悠久的葡萄品種。
🟡日本麝香葡萄季節是何時？
日本麝香葡萄最常見產地是岡山、山梨、長野。
▪岡山產季：8月至12月
▪山梨產季：7月至10月
▪長野產季：7月至12月
🟡哪裡的麝香葡萄最好吃？
日本台灣交流協會曾分享日本5大人氣葡萄，其中多達3款是麝香葡萄，其中「晴王麝香葡萄」更被奉為送禮逸品，是目前日本麝香葡萄中最頂級，價格也最高昂。
🟡如何挑選麝香葡萄？
日本山梨縣葡萄園「久保田園」指出，葡萄是採收後就不會「後熟」的水果，也就是糖度與顏色不會再變化，因此從麝香葡萄表面顏色，可以大概知道甜度。
最左側顏色糖度較低，越往右邊、葡萄顏色越來越偏黃，糖度也越高。3號顏色是日本農協最推薦的標準，糖度約18度。不過麝香葡萄風味隨人喜好，有人就是愛吃甜，有人看重清爽香氣，沒有絕對答案。
🟡麝香葡萄怎麼分等級？
日本麝香葡萄品種都是「シャインマスカット」（Shine Muscat），最知名的「晴王」並不是一種品種，而是JA岡山縣總部註冊的商標名，只有在日本岡山生產、且達到選果標準（糖度高達18度以上、單顆果實重達15克以上），才能貼上「晴王貼紙」。
日本是依據葡萄果串外型、果實品質，分為「秀、優、良」，其中「秀」由最高級往下，常分為特秀、赤秀、青秀。
而葡萄果粒大小階級從M、L至8L，數字愈大代表果實愈大，台灣常見的3L大概比10元硬幣大，4L約是50元硬幣大小。
🟡麝香葡萄是什麼味道？
麝香葡萄外觀如綠寶石，亮綠又大顆，最大特色是皮薄無籽，因此能一口咬下連著皮吃，也不會有外皮的澀感，除了果肉脆彈、香甜多汁，最特別是會帶有花香氣味。
🟡麝香葡萄要洗嗎？
果皮上有白色果粉、無毒，不必浸泡或過度用力清洗。有些民眾會用鹽水浸泡，但鹽份易使葡萄「軟果」、洗掉養分。理想方式是用流動沖洗葡萄，邊沖洗邊用手搓洗。洗之前可先用剪刀，將葡萄一顆一顆剪下，放入清水中，避免硬拔梗，留下一個洞容易造成果肉腐爛，外觀看起來也醜。
🟡葡萄可以冰多久？
農委會建議，買回來的葡萄先用纸包好、放在冰箱，使用塑膠袋會使葡萄表面结霜，引起裂果和腐爛。冷藏建議適溫-0.5至0℃。要吃的時候再洗，因為用水清洗過的葡萄較容易壞掉，洗完之後就算放在冷藏，也只能放2、3天。
🟡如何讓葡萄更甜？
果糖比例比較多的水果，放冰箱冷藏後會變得比較甜，葡萄就是其一。
🟡台灣有麝香葡萄嗎？
台灣苗栗卓蘭鎮素有「葡萄王國」稱號，不只生產巨峰葡萄，也引進日本麝香葡萄，在台灣本土種植，用草生自然栽培「台灣麝香葡萄」。籽少到近乎無籽，同樣能連皮吃。