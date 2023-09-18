薪水月入逾8萬！南韓擬開放家事移工　首爾試驗計劃獲批准

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首爾市長透過臉書表達，若有外籍家庭幫傭的話，可以重振韓國社會，或許可立即解決韓國女性，婚後事業被迫中斷的問題。目前韓國將菲律賓視為潛在合作國，並透露順利的話12月就會開始執行這項計畫，將引入首批100名外籍家事移工。
根據韓國現行法規，只有配偶是南韓公民和韓裔的特定外籍人士才可以在南韓從事家庭幫傭工作，與僱主同住的全職家庭幫傭當前巿場行情約為每月350萬韓圓（約新台幣8萬4647元）至450萬韓圓之間，而最新開放的首爾試驗計劃和未來的大規模開放，身份規範上則不侷限於上述規定。
南韓全職家庭幫傭光薪酬就比台灣的全職家庭看護工高上好幾倍，如果韓國未來決心全面推行外籍家事工，那對早已呈現缺工的台灣社會來說，會是巨大的威脅。再加上台灣對移工的高壓、高工時和低薪的制度早已惡名遠播，讓民間團體在今（18）日再次召開記者會，要求政府改善移工的勞動環境，杜絕「奴工制度」，否則未來台灣只會越來越難以找到替代性勞動力。
南韓2022年生育率跌至0.78，再度於全球敬陪末座，首爾的生育率甚至只有0.59。不過台灣的生育率也很低，美國中情局CIA對於2023年全球生育率的預測數字上，甚至將台灣排為最後一名，台灣和南韓在低生育率、少子化和高齡化的社會方面問題有些類似，也因此在引入家事移工的議題上，可以互相借鏡。