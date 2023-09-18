獨／盼再創大學首例！政大學生會推套房內男女混住、家長憂成炮房

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政大因應新宿舍還未建置，目前校內宿舍空間不足，將原教職員宿舍「化南新村」改建為學生臨時宿舍，並開放男女學生自由組隊申請，同一棟（戶）提供四房型或五房型，住8至10人，男女可混宿，創大學宿舍先例。
政大性平委員、前任學生會長何傑恩表示，「化南新村」臨時宿舍是在他任內推動，將此一舍區劃為去性別檢查舍區（完全不檢查學生生理性別），是「大學直接管理下的宿舍」的首例；這次設置的原因是教師代表和學生代表出於「性別友善」的理念，提出剛好可以在這類家庭式舍區進行性別友善宿舍的嘗試，對多數同學會是可接受的選項，對於跨性別等少數學生也可能成為友善的選項。
何傑恩說，在這個舍區之後，也正在與政大學生會推動現存的自強十舍設置一層「性別共融樓層」，期望在套房式的宿舍也能創造國內大學第一個「套房內可不分性別自由組隊」的宿舍。原本學校希望在指南校區新宿舍提供一層性別友善宿舍，但該案目前還在招標中，預計還要蓋4至5年，學生希望能在既有宿舍就先試行。
對此，家中有大學生的家長羅小姐認為，學校宿舍還是要依性別分開管理比較好，不論是同層混住還是同房混住都無法接受，主要是擔憂套房變淫窟及女學生安全問題，學生若在外面租屋管不到也就算了，既然都住在學校，當然要有紀律，並兼顧安全性。
何傑恩說，社會大眾不是不能接受男女一起住，而是不能接受學校直接管理的宿舍讓男女一起住，但當初會提議「化南新村」新宿舍不分性別組隊，就是希望學校宿舍有機會接住不同情況的入住需求，也讓大家去習慣男女可以一起住、生活習慣的磨合、學習互相尊重與相處，現行「化南新村」其實也沒規定房間內的性別，而學生會正在推動的「性別共融樓層」，有考量到安全問題，自強十舍裡都是單人房跟雙人房的套房形式，沒有共用衛浴，不會有偷拍、偷窺的問題，且是讓學生自由組隊申請，所以房內都會是彼此信任、認識的人一起住，若未來還發生問題，並非制度設計有問題。
他說，很多人會擔憂套房內男女混宿會淪為「炮房」，但現行許多學校的宿舍都可以看到有女生從男宿走出來，屬於人類正常的性需求，他當然不認為宿舍是讓大家發生性行為的地方，因為會影響到隔壁室友，若有相關行為發出噪音，影響他人，可依照宿舍規定處理，也建議學生到校外旅館解決需求，政大學生會去年簽了許多旅館特約。
何傑恩認為，同一性別住在校內宿舍，也可能發生性行為，因此，不該以這個理由去限制異性同住一套房，另外，若一定要按照生理性別規定同不同房，也會壓縮跨性別者的選擇權。
至於校內學生看法？何傑恩說，大多數學生確實認為有地方住更重要，只要環境舒服、可以自由組隊，不同性別入住根本沒差，且目前「化南新村」也是不分性別入住，大家也都能接受，相關議題恐怕還是社會大眾的反彈會比學生還大，自強十舍設置「性別共融樓層」接下來會去做全校問卷，了解學生的看法與需求，綜合評估是否適合現在推動，若無法接受套房內男女混宿，應該至少也能仿效台師大，採行男、女不同房，但同層不分區的性別友善宿舍。