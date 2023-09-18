兒子考上嘉義大學！炸雞店父母「直衝南部」 350份鹹酥雞免費送
日前《NOWnews今日新聞》曾報導「慶祝兒子考上國立嘉義大學！鹽酥雞店整年都買1送1」，而老闆娘也霸氣透露原因。沒想到今（18）日老闆娘就在嘉義大學蘭潭校區現身，學校也免費送350份鹹酥雞給嘉大師生，分享兒子考上嘉大的喜悅。
記者潘毅/綜合報導
嘉義大學今（18）日於蘭潭校區學生活動中心舉辦「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動，現場來了許多嘉大新鮮人參與，針對入學後的「安心就學獎助學金申請」、「跨域學習課程（學程）」等等進行詳盡解說。
沒想到竟然還有驚喜活動，近期掛上「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年買一送一」紅布條在網路爆紅的桃園炸雞店，也現身活動會場，老闆娘張小姐也表示，很開心孩子能考取嘉大，迎向人生另一個重要旅程，「對孩子的教育一向都是尊重孩子的選擇，希望孩子是以自己的興趣來選擇就讀的學系」。
此外他們也在現場炸鹽酥雞，由學校免費分送給蘭潭校區150份、民雄校區100份及新民校區100份等三校區學生品嚐，學生憑學生證或登入校務行政系統畫面，就能領到一份免費的鹽酥雞，這項活動也讓現場學生踴躍參與，吃完都給出大拇指，也表示之後有機會也會到炸雞店支持。