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拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」　頂呱呱烤腿雙人餐下殺67折

▲拿坡里炸雞店「戰斧雞腿」下殺61折，會員享獨家「買一送一」優惠；頂呱呱也祭出「無敵烤腿雙人餐」下殺67折，一次爽吃烤腿＋炸雞＋雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋飲品，才299元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞店「戰斧雞腿」下殺61折，會員享獨家「買一送一」優惠；頂呱呱也祭出「無敵烤腿雙人餐」下殺67折，一次爽吃烤腿＋炸雞＋雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋飲品，才299元。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

拿坡里週年慶優惠才在倒數，又曝光新的速食好康，拿坡里炸雞店「戰斧雞腿」下殺61折，三商i美食卡會員更有「買一送一」獨家優惠；而頂呱呱也祭出「無敵烤腿雙人餐」下殺67折，烤腿＋炸雞＋雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋飲品，一次爽吃只要299元。

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📌拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」
拿坡里炸雞店的「戰斧雞腿」，選用連腿排的大雞腿裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸、酥脆多汁又微辣，即日起至10月11日，「2隻戰斧雞腿」，特價139元（原價220元），現省81元；「4隻戰斧雞腿」，則特價269元（原價440元），賺到171元。

三商i美食卡會員還有獨家優惠！只需1點點數，就能領取優惠券，爽吃拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」超值優惠，相當於「2隻戰斧雞腿」只花110元就能吃到。提醒大家，優惠券發放期為即日起至9月30日，可兌換至10月5日。

▲拿坡里炸雞店優惠！「2隻戰斧雞腿」特價139元、「4隻戰斧雞腿」特價269元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞店優惠！「2隻戰斧雞腿」特價139元、「4隻戰斧雞腿」特價269元。（圖／三商餐飲提供）
📌頂呱呱烤腿雙人餐下殺68折
頂呱呱中秋節9月18日至10月1日，連續14天祭出「秋嗨嗨烤腿雙人餐」下殺68折，爽吃「無敵烤腿＋原味炸雞＋原味雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋35元飲品 x 2，一次爽吃全部只要特價299元（原價444元），當場現賺145元；還有「爽嗨嗨辣味獨享餐」大嗑辣味炸雞 x 2＋雞脖子＋原味雞腿＋35元飲品，特價189元（原價253元）。

KWAKWACLUB會員購買中秋限定套餐，掃瞄門市現場DM或會員線上領取即送一張呱刮卡，有機會抽中roborock S5 Max掃地機器人、Nintendo Switch（OLED款式）薩爾達傳說王國之淚版主機、頂呱呱中秋聯名禮盒、1元呱呱包券、呱呱包／地瓜薯條優惠券等好禮。

▲掌握頂呱呱「每月6號呱呱絕配日」，任選「A區＋B區」吃飽只要148元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱中秋節優惠，炸雞、烤腿都有折扣。（圖／頂呱呱提供）

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