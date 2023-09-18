快吃！麥當勞夏季優惠券「買1送1」剩2天　必勝客199元大披薩倒數

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麥當勞「夏季優惠券」剩2天只到9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起。
麥當勞歡樂送也剩2天到9月19日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌拿坡里「6塊炸雞、大披薩都239元」剩3天
拿坡里週年慶至9月20日剩最後3天，無論內用或外帶，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價330元），而且6塊炸雞加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」，雞肉部位恕不得挑選或指定；大披薩則是不限口味，全口味17種通通也只要239元（原價359元）；拿坡里炸雞專門店同步祭出特價，6塊炸雞才239元（原價330元），招牌酥炸棒腿特價109元（原價129元），薯第一（灑粉系列）特價79元（原價89元），同樣外帶內用都適用。
📌必勝客「7款大披薩199元」最後一週
必勝客超划算大披薩優惠最後一週，9月22日前平日外帶「7款大披薩」下殺199元，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦。提醒大家，披薩口味及餅皮為限定，恕不得更換，不提供其他餡料加料。
📌21風味館香草烤雞「加1元多2件」優惠剩2天
21風味館2款「加1元多2件」好康只到9月19日，最後2天開吃香草烤雞分享餐 499 元，只要加 1 元，就能獲得「黃金脆薯(大)＋雞肉洋蔥圈」，原價125元的美味，划算1元就吃到；而購買炸雞分享餐 399 元，也可以 1 元加購「黃金脆薯(小)＋紫玉地瓜球(小)」，爽吃原價80元點心。
提醒大家，炸雞類商品恕不挑選部位購買；每份分享餐限加購一份優惠餐點，加購餐點恕不更換內容；台大微風店、士林中正店恕不適用；外送平台（Uber Eats、foodpanda、foodomo）、線上預訂取餐不參與此優惠。