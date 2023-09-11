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必勝客「7款大披薩」199元！達美樂天天半價　拿坡里6塊炸雞239元

▲披薩大戰又開打！必勝客平日外帶「7款13吋大披薩」199元快閃10天！達美樂「天天半價」最低199元起；拿坡里週年慶，無論6塊炸雞、或大披薩「通通239元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲披薩大戰又開打！必勝客平日外帶「7款13吋大披薩」199元快閃10天！達美樂「天天半價」最低199元起；拿坡里週年慶，無論6塊炸雞、或大披薩「通通239元」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

披薩大戰又開打！必勝客無預警再度推出快閃優惠，平日外帶「7款13吋大披薩」只要199元，9月22日前限10天開吃！達美樂則有「天天半價」最低199元起好康；拿坡里週年慶，無論6塊炸雞、或大披薩「通通239元」。

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📌必勝客「7款大披薩」199元！快閃10天
必勝客9月22日前，推出平日外帶「7款大披薩」下殺199元，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦。提醒大家，披薩口味及餅皮為限定，恕不得更換，不提供其他餡料加料。

▲暑假還沒過完，街口支付就幫大家提早慶祝父親節，必勝客外帶披薩「買1送5」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；肯德基5塊雞桶澎湃套餐也只要333元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「7款大披薩」199元！快閃10天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂大披薩「天天半價」199元起
台灣達美樂中秋節應景推出，期間限定「黃金月見四喜披薩」，一次集結「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，搭配滿滿濃郁 100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，融化在中間化身成月亮，還可搭配「天天外帶披薩半價」優惠活動，12 吋「黃金月見四喜大披薩」一個只要 351 元；其他全口味則是最低199元起。

▲披薩中秋節大戰開打！達美樂開賣「黃金月見四喜披薩」，天天半價最低199元起優惠，新品351元開吃。必勝客則有「懶人烤爐」搭配「月見韓式烤五花比薩」；拿坡里「6塊炸雞239元」。（圖／台灣達美樂提供）
▲達美樂大披薩「天天半價」199元起。（圖／台灣達美樂提供）
📌拿坡里週年慶！6塊炸雞、大披薩通通239元
而拿坡里週年慶即日起至9月20日，無論內用或外帶，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價330元），而且6塊炸雞加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」，雞肉部位恕不得挑選或指定；大披薩則是不限口味，全口味17種通通也只要239元（原價359元）。

而拿坡里炸雞專門店也同步祭出特價，6塊炸雞才239元（原價330），招牌酥炸棒腿特價109元（原價129元），薯第一（灑粉系列）特價79元（原價89），同樣外帶內用都適用。

▲拿坡里週年慶！6塊炸雞、大披薩通通239元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里週年慶！6塊炸雞、大披薩通通239元。（圖／三商餐飲提供）

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