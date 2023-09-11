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天天半價！達美樂中秋節開賣「黃金月見四喜披薩」　最低199元起

▲披薩中秋節大戰開打！達美樂開賣「黃金月見四喜披薩」，天天半價最低199元起優惠，新品351元開吃。必勝客則有「懶人烤爐」搭配「月見韓式烤五花比薩」；拿坡里「6塊炸雞239元」。（圖／台灣達美樂提供）
▲披薩中秋節大戰開打！達美樂開賣「黃金月見四喜披薩」，天天半價最低199元起優惠，新品351元開吃。必勝客則有「懶人烤爐」搭配「月見韓式烤五花比薩」；拿坡里「6塊炸雞239元」。（圖／台灣達美樂提供）

記者蕭涵云/綜合報導

達美樂中秋節開賣「黃金月見四喜披薩」，一次爽吃「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，還可搭配天天半價最低199元起優惠，中秋限定新品外帶只要 351 元，不讓必勝客「懶人烤爐」搭配「月見韓式烤五花比薩」、拿坡里「6塊炸雞239元」優惠專美於前。

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台灣達美樂中秋節應景推出，期間限定「黃金月見四喜披薩」，一次集結「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，搭配滿滿濃郁 100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，融化在中間化身成月亮，還可搭配天天外帶披薩半價優惠活動，12 吋「黃金月見四喜大披薩」一個只要 351 元；其他全口味則是最低199元起。

▲達美樂中秋節限定「黃金月見四喜披薩」，一次爽吃「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四種口味。（圖／台灣達美樂提供）
▲達美樂中秋節限定「黃金月見四喜披薩」，一次爽吃「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四種口味。（圖／台灣達美樂提供）
看好中秋團圓聚餐商機，達美樂還推出團聚賞月大套餐，「中秋賞月套餐」有黃金月見四喜大披薩搭配任選一般口味大披薩＋香烤雞翅2份＋香濃可可酥捲 12 塊＋1.25ml 可樂 1 瓶，優惠價只要 1199 元；即日起，全台達美樂門市、官網/APP開賣黃金月見四喜披薩及中秋賞月套餐。

▲達美樂「黃金月見四喜披薩」，中央放有莫扎瑞拉起司與切達起司，融化成月亮。（圖／台灣達美樂提供）
▲達美樂「黃金月見四喜披薩」，中央放有莫扎瑞拉起司與切達起司，融化成月亮。（圖／台灣達美樂提供）
📌必勝客懶人烤爐」搭配月見韓式烤五花比薩
必勝客中秋節則在PK APP，獨家推出烤肉免生火的「懶人烤爐」！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。

▲「必勝懶人烤爐」超限量1500組，9月15日PK APP開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「必勝懶人烤爐」超限量1500組，9月15日PK APP開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里週年慶！6塊炸雞、大披薩通通239元
而拿坡里週年慶即日起至9月20日，無論內用或外帶，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價330元），而且6塊炸雞加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」，雞肉部位恕不得挑選或指定；大披薩則是不限口味，全口味17種通通也只要239元（原價359元）。

而拿坡里炸雞專門店也同步祭出特價，6塊炸雞才239元（原價330），招牌酥炸棒腿特價109元（原價129元），薯第一（灑粉系列）特價79元（原價89），同樣外帶內用都適用。

▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元；繼光香香雞歡慶50週年，推出「半價加購」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里週年慶！6塊炸雞、大披薩通通239元。（圖／三商餐飲提供）

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